Survivor'da araba oyunları devam ediyor. Her hafta bir kişi araba kazanıyor. Takımlar karışık bir şekilde oyun oynuyor. Daha önce Tony ve Sude, araba kazanmıştı. Kıran kırana geçen mücadeleler seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Peki Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor ile ilgili son gelişmeler...

Survivor’da yeni bir formata geçiliyor. Acun Iıcalı, takımların değiştirileceğini açıklamıştı. Türk ve Yunan takım, kimin kaptan olacağı konusunda tartışmalar yaşadı. Türk takımda Hikmet ile Yusuf, Yunan takımda ise Tony ile Nikos birbirine girdi. İşte Survivor son bölüm özeti…

Yusuf: Çok önemli bir dönem bizi bekliyor. Takımlar bölünecek.

Seda: Kim kaptan olursa olsun eşit ve mutlu takımlar olmasını isterim.

Ria: Maalesef takım galibiyeti alamadı. Takım olarak son kez yarıştık.

Dalaka: Geçen sene 400 yarışmaya katıldım ve daha çok tecrübem var. Takım arkadaşlarım söylediklerimi uygulamıyor, karşı takım uyguluyor.

Atakan: Umarım Yusuf ile ayrılmam.

Hikmet: Ben Atakan ve Yusuf ile yarışmak istiyorum. Onlarla aynı takımda olmak istemiyorum.

Acun: Bu hafta da bir yarışmacımız Toyota Corolla Hibrit kazanacak. Takım olacak arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Kimden ne çıkacağı belli olmaz. Takım kaptanları belirleyeceğiz.

Kura sonucu belirlenen takım kaptanları SUDE ve DALAKA.

Sude’nin takımı: 7 Dalaka’nın takımı: 10

Katerina Dalaka’nın takımı araba için kendi arasında renk seçme yarışması yaptı.

Finale kalan isimler:

Sabriye: 5 Okay: 3

Araba ödülünün kazananı Sabriye oldu.