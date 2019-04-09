Survivor'da her hafta araba oyunu oynanıyor kazanan isim Toyota Corolla aracına sahip oluyor. Daha önce Sude, Sabriye, Tony araba ödülünü kazanmıştı. Finalde Nikos ile Kyriakos arabanın sahibi olmak için ter döktü. Peki Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Survivor, bu sene dev ödüller veriyor. Her hafta bir kişi araba kazanacak. Son bölümde; parkurda Beyaz Takım kıl payı galip geldi. Ardından takım kendi içinde yeni bir oyun oynadı. Nikos ve Kyriakos, renk bilme oyununu oynadı. Ancak ödülün sahibi bir kişi oldu. İşte Survivor’ın son bölümünde yaşananlar…

ADALARDA NELER OLDU?

Bora: 10-5 kaybetmek hoş değil. Her zaman kazandığımız stratejiye devam etmeliyiz.

Kyrıakos: Sabriye çok yavaş. Diğer takımdan onu seçiyorlar. Bazen elbette kaybedeceğiz. Dokunulmazlığı kaybetmektense yemeği kaybetmek daha iyi.

Büşra: Hikmet’in amacı Yusuf ve Atakan’ı yenmek, takım değil. Artık yanımda olmasını istemiyorum ondan nefret ediyorum.

Atakan: Sembolün öneminin farkındayım umarım kazanırım benim için güzel bir başlangıç olur.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Murat: Yeni bir sembol oyununa hoşgeldiniz. Size güzel bir süprizim var. Haftanın sürprizi full hd bir televizyon.

Yusuf: Kaybettiğimiz oyunları bırakıp önümüze bakacağız.

Erkeklerde; Hikmet

Kadınlarda; Sabriye

Sabriye: İyi ki bu adada bu takımda kaldım. Bazılarının gerçek yüzünü gördüm. Sembolü aldım daha da mutlu oldum.

ARABA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ: KYRIAKOS

Acun: Araba oyununa hoşgeldiniz. Bugün iki kişinin son günü. Sude ve Melisa aday. İkisine de başarılar diliyorum. Seyircinin takdiri.

Siyah Takım: 9

Beyaz Takım: 10

Acun: Dominikte mükemmel bir mücadele vardı. Uzatmadan araba oyununa geçmek istiyorum.

Finalde Nikos ve Kyriakos yarıştı. Arabanın sahibi Kyriakos oldu.