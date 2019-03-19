Survivor’da araba ödülünü kim kazandı? Yunanlar Yunanlar’a, Türkler Türkler’e karşı yarıştı!

Survivor'ın gelmiş geçmiş en büyük ödülü için yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Türk ve Yunan takım karışık birer takım oluşturup birbirleriyle mücadele ettiler. Sonrasında araba ödülünü kazanacak bir kişinin belirlenmesi için yeni bir oyun oynandı. Peki Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? İşte şanslı isim...

Survivor’da nefes kesen yarışmalar devam ediyor. Acun Ilıcalı, hem seyircileri hem de yarışmacıları heyecanlandıran araba ödülünü açıkladı. Kura ile belirlenen Sabriye ve Dimitra hem Türk hem de Yunan yarışmacılardan oluşan takımlar kurdular. Ardından siyah ve beyaz takım sıkı bir mücadele sergilediler. İşte Survivor son bölüm özeti ve araba ödülünü kazanan isim…

ADADA NELER KONUŞULDU?



Bora: Doğru eksilmemiz gerek diyorsun. Senin arkadaşın diye Okay’ı söyleyemiyorsun.Söylediklerinle yaptıkların farklıysa sen korkak bir adamsın. Survivor’da korkanların yeri yok. Ben duygusal davranmayacağım diyorsan bunu yapman lazım. Yoksa ben adamlık sorgularım. Korktuğumu sanıyorlar. Gitmezsem bana meydan okuyanlarla potada olmak istiyorum.

Atakan: Sakat bir insan neden yazılır? Buna anlam veremiyorum. Takıma katkı sağlamaya başlamıştım. Ecem’i 4 hafta idare ettiniz. Sakatlığı geçmeyecek diye yazdık. Her konseyde Atakan. Atakan ne yaptı size? Çıkın söyleyin.

Hakan: Aday olmayı hiç beklemiyordum. Performansta iyiyim, adada kimseyi aç bırakmıyorum. Neden beni yazdı? Kusura bakma Büşra o film bir kere olur. Çok yanlış yaptı ama ben değil Survivor ödetecek.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Ödül oyununa hoş geldiniz. Bugünkü ödülünüz çayın yanında kek. Yanında da çiğ börek.

Türkiye: 9 Yunanistan: 10

Acun: Değişik bir oyun sizi bekliyor. Ödül Toyota Corolla Hybrid. Günün ikinci sürprizi geliyor. Arkadaşlar bu oyunu karışık oynayacaksınız. Yunan takımı ile birleşerek iki ayrı takım olacaksınız. Bir siyah bir de beyaz takım olarak oynayacaksınız. Sistem şu olacak. Bir Türk kadın yarışmacı ve Yunan kadın yarışmacı karşı karşıya gelecek, kura ile belirliyoruz ve tek tek adam seçecek. Takımlar oluşacak. Bir Türk ve bir Yunan seçip siyah beyaz bir takım olacaksınız. Bireysel bir oyun olduğu için oyun karışık olacak.

Takım kaptanları: Sabriye ve Dimitra

Oyunu kazanan takım: Dimitra’nın takımı

Acun: Dominikte bir ödül oyunu… Kazanan Dimitra’nın takımı oldu tebrik ederim.

Dimitra’nın takımında oynanan oyunun galibi: Tony oldu.