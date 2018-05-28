Survivor’da aşk sürprizi! Yunan yarışmacı Hilmi Cem’den etkilenmiş

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da kavgaların yaşandığı son bölümde herkesi gülümseten bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’nın Hilmi Cem’e yaptığı, “Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş” açıklaması Survivor yarışmacılarını kahkahaya boğdu. Hilmi Cem, “Kim ki abi, pek hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

ÜÇ KEZ SORMUŞ

Acun Ilıcalı, Survivor’daki aşk olayını, “Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş.Kendisi bana ‘Acaba ne zaman Türkiye’yle tekrar oyun oynayacağız’ diye üç kez sordu. Üçüncü soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanti. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa” şeklinde anlattı.

SURVİVOR YUNANİSTAN RODANTHİ KAPARO KİMDİR?

Rodanthi Kandiye Girit’ten geldi ve Markopoulo’da yaşıyor. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde eğitim gördü ve dansı seviyor.