Survivor’da Aycan Yanaç isyan etti: Buraya kadarmış!

Survivor'da son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödüllü yarış sırasında takım arkadaşıyla ile ufak çaplı gerginlik yaşadı. Survivor Aycan kaybettiği oyun sonrasında, kendisine tepki gösteren Sercan'a da isyan etti.

Survivor’da adım adım finale doğru giderken yarışmacılar tüm güçleri ile parkurda yarışırken, bir yandan da yorgunluklar göze çarpmaya başladı. Son olarak iletişim oyunu sırasında zorlanan Aycan Yanaç, kendisine tepki gösteren Sercan Yıldırım’a “Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim bir kere de ben çıkmayacağım diyeyim” diyerek isyan etti.

SURVİVOR AYCAN: “BURAYA KADARMIŞ”

Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif ile konuşan Aycan, “Hayır ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum demek buraya kadarmış” dedi.

Takım arkadaşlarını teselli ettiği Aycan, desteğin ardından tekrar parkurda yarışmaya başladı. Oynadığı ilk oyunda da Evrim’e kaybedince Aycan gözyaşlarına boğuldu.