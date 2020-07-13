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Survivor’da Barış, Cemal Can ve Yasin İstanbul’da aileleriyle buluştu!
Survivor’da Barış, Cemal Can ve Yasin İstanbul’da aileleriyle buluştu!
Survivor 2020'nin final yolunda son üçe kalarak büyük başarı gösteren yarışmacılardan Barış, Cemal Can ve Yasin, İstanbul'da aileleriyle buluştu. 5 aydan fazla bir süredir aielerinden uzakta olan üç isim İstanbul'daki final öncesinde aileleriyle özlem giderdi.
Magazin 13 Temmuz 2020 - 20:57

Bu akşam canlı olarak ekranlara gelecek Survivor 2020’nin yarı final bölümü öncesinde duygusal anlar yaşandı. Survivor 2020’de son üçe kalan Barı Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven, aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul Galataport’ta düzenlenecek final programı öncesinde aileleriyle buluşarak özlem gideren üç yarışmacı duygusal anlar yaşadı.

Foto: Survivor Türkiye

Foto: Survivor Türkiye

Foto: Survivor Türkiye

SURVİVOR 2020’DE FİNAL ÜÇLÜSÜ: BARIŞ, CEMAL CAN, YASİN

Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Ayrıca yüzleşme konseyinde de ilginç anlar yaşandı. Cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu büyük bir efor ortaya koyarak kazanan Cemal Can, eleme adayları arasında yoktu. Halk oylaması ve SMS sonucu ile Survivor Berkan, Ada’ya veda eden son isim oldu. Survivor’da finale kalmak için Cemal Can, Yasin ve Barış üçlüsü mücadele edecek.

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