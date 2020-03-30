Survivor’da basketbol heyecanı! Sercan: ‘Koskoca cüssen var kendini yere atıyorsun!’

Survivor'ın bu akşamki bölümünde basket oyunu geceye damgasını vurdu. Zaman Zaman yeni oyunlar ile karşımıza çıkan Survivor'da bu akşam ilk kez kumda basketbol oynandı. Yarışmacılar arasında yakın mücadeleye sahne olan basket oyununda Sercan ile Barış arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da gecenin yaşananları...

Survivor’ın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde basket oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında yapılan kumda basket oyunu eğlenceli anlara sahne olurken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Özellikle Sercan Yıldırım ile Barış Yağcı arasında oyun esnasında anlık bir tartışma oldu. Oyun sırasında mücadeleye giren iki yarışmacıdan Barış’ın yere düşmesi sonrası Sercan Yıldırım: ‘Koskoca cüssen var kendini yere atıyorsun’ ifadelerini kullandı. Peki Survivor’da bu akşam ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşamki ödül oyunu basketbol mücadelesine sahne oldu. Acun Ilıcalı, bu yıl ilk kez oynanan kumda basket oyunu ödülünü ise diş fırçası, salata ve et yemeği olarak açıkladı. Kıran kırana geçen basket oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

SERCAN İLE BARIŞ ARASINDA GERGİN ANLAR

Survivor’ın 32. bölümde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Skor 5-1 Ünlüler lehine iken Parviz – Berkan ile Barış – Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi.

İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış’a “Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun” sözleri ile tepkisini gösterdi.