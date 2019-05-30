Survivor’da bir ilk! Parkurda değil mutfakta yarıştılar!

Acun Ilıcalı hem yarışmacılara hem de seyircilere büyük bir sürpriz yaptı. Survivor yarışmacıları son bölümde parkurda koşup atış yapmak yerine önlüklerini giyip yemek yaptı. Ekrana renkli ve keyifli görüntüler çıktı. Peki ödülü kim kazandı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor’ın son bölümünde adalar birleşti. Siyah takım, Beyaz takımın adasına gitti. Yunan yarışmacılar bu kararı sevinçle karşılarken Türk yarışmacılar pek memnun olmadı. Bu sezon bazı oyuncular ilk kez aynı adada yaşayacak. Acun Ilıcalı, her geçen gün yeni bir bomba patlatıyor. Son bölümde; yarışmacılar mutfağı görünce şoke oldu. Siyah takıma Sude, Beyaz takıma Seda liderlik etti. Şeflerin verdiği 4 çeşit yemeği tariflere göre 1 saat içinde yetiştirmeye çalışan yarışmacılar Mehmet Şeften azar işitti.

YARIŞMACILAR ŞOKE OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 82. bölümünde yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlıklarının sebebi ise mutfakta yarışacak olmalarıydı…

MEHMET ŞEF SİYAH TAKIMI FIRÇALADI: BU REZİLLİĞİ HEMEN DÜZELTİN

Mehmet, ‘Bu rezilliği hemen düzeltin’ diyerek siyah takımı fırçaladı. İşte o anlar…



TAKIMLARA TEPKİ: BİR DAHA TABAĞA DOKUNURSANIZ…

Şef Mehmet Yalçınkaya süreleri dolan yarışmacıları sert bir dille uyardı: Eğer bir daha tabağa dokunursanız…



ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yarışmanın ödülü şeflerin hazırladığı özel yemekler. Tariflere tat ve sunum olarak en yakın olan takım Siyah takım olarak galip geldi.