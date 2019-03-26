Survivor’da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde Türk ve Yunan takım yemek ödülü ve araba ödülü için kıyasıya rekabet etti. Erzak ödülünü ve yemek ödülünü son zamanlarda sürekli kaybeden Türk takımı kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Araba oyunu bir nevi dostluk oyunu olduğu için Türk ve Yunan takım karışık oynadı. Geçen hafta araba Tony'nin olmuştu. Peki bu hafta araba ödülünü kim kazandı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor’ın son bölümünde araba ödülünü kazanmak için Emre ve Panaotis birer takım oluşturdu. Siyah ve beyaz takım sıkı bir mücadeleye girişirken eğlenceli görüntüler ekrana geldi. Bu hafta yemek oyununda hamburger, patates ve kola vardı. Uzun zamandır aç olan Türk takım ödülü kazandı. İşte Survivor son bölüm özeti…

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Patrick: Her sabah uyandığımızda ödül oyununuz kazanmamız gerektiğini konuşuyoruz.

Kyriakos: Kazanmayı seviyoruz bu takımı sakinleştiriyor.

Dimitra: Her şeyimi bu oyuna vermek ve takımıma galibiyet getirmek istiyorum.

Seda: Ödüller git gide büyüyor. Erzak oyununu kaybettik bugün muhakkak kazanmamız lazım.

Yusuf: Çok zor bir hafta bizi bekliyor. Erzak oyununu kaybettik. En azından ödül oyununu almalıyız şimdi oyunu almazsak aç kalacağız.

Bora: Umarım doyurucu güzel bir ödül olur. Umarım takımımız seçimleri iyi seçmeli.

Murat: Dominik’te yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Ödülünüz hamburger, patates kızartması ve kola.

Türkiye: 10 Yunanistan: 7 Ödül Türk takımın oldu.

ARABA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yusuf: Karşı grup sıkıntılı, fikirleri değişik. Daha çok büyük tartışma çıkacak. Kavga ederken baya abarttılar, ben de sakin olsunlar diye yanlarına gittim. Sonra tartışsınlar diye.

Bora: Hikmet alınganlık yapıyor. Sadece önde gelmen gerek dedim çünkü Spyros çok iyi atış yapıyor. Yusuf efendi en yakınları tartıştıklarında bir şey demiyor, şirin gözükmek için bizim olayımıza dahil olmaya çalışıyor. Biz yapmıyorsak o da yapmasın. Gereksiz bir hareket.

Acun: Yeni bir araba oyununa hoşgeldiniz. Tam 10 hafta boyunca 10 araba için oynayacaksınız. Belki bazılarınızı hem kendisine hem ailesine alacak. Karışık oynayacaksınız.

Emre’nin takımı: 10

Panaotis’in takımı: 9

ARABAYI KAZANAN İSİM: SUDE