Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? Survivor birleşme partisi ne zaman?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? Survivor birleşme partisi ne zaman?

Survivor'ın bu haftaki 37. yeni bölümünde ada konseyi heyecanı vardı. Acun Ilıcalı, haftanın ilk eleme adayının belirleneceği konseyde, birleşme partisinin ne zaman yapılacağını ve yarışmayla ilgili yeni gelişmeleri açıkladı. Peki Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? Birleşme partisi ne zaman yapılacak?

Survivor’da her pazar akşamı olduğu gibi bu hafa da ada konseyinde ilk eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı aralarından bir kişiyi eleme adayı olarak yazmak zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılara hem iyi hem de kötü haberi paylaştı. İşte Survivor’da haftanın ilk eleme adayı ve Acun Ilıcalı’nın açıklamaları…

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELİRLENDİ!

Bu akşam yapılan ada konseyinde Ünlüler takımı oylarını kullanarak aralarından bir kişiyi eleme adayı olarak belirledi. Dokunulmazlığın kaybedilmesi sonrasında Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek Ünlüler takımında ilginç bir gelişme yaşandı. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonrası iki isim aynı oyu alarak eleme adayı seçildi. Ünlüler’de 4 oy Parviz‘e 4 oy ise Ezgi‘ye çıkması sonrası bu iki isim eleme adayı olarak belirlenmiş oldu.





BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, bu akşamki ada konseyinde birleşme partisine dair açıklamalarda bulundu. Yarışmacıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği birleşme partisinin önümüzdeki hafta yapılacağı açıklandı. Ilıcalı birleşme partisinde şarkı yarışmasının da yapılacağını sözlerine ekledi.

ACUN ILICALI’DAN YENİ HABERLER…

Acun Ilıcalı Survivor 2020 ile ilgili yeni gelişmeleri yarışmacılar ve izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, eleme için atılan SMS oylarından elde edilen gelirin Milli dayanışma kampanyasına bağışlanacağını açıkladı.

Performans oyunlarının son kez yapılacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 2 adet araba ödülünün bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verileceğini duyurdu.

Ilıcalı son olarak “Açık arttırma”, “Kilo yarışması” ve “Futbol maçı” yarışmasının da önümüzdeki günlerde yapılacağını açıklarken, “Anlat bakalım” oyununa sunucu Murat ile birlikte kendisinin de dahil olacağını paylaştı.

ILICALI KÖTÜ HABERİ PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı iyi haberlerin yanı sıra bir de kötü haberinin olduğunu söylerken, birleşme partisi öncesinde Ünlüler takımından elenecek kişinin bu ödüllerden yararlanamayacağını ifade etti.