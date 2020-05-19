Survivor’da büyük ödülü kim kazandı? Yarışmacılar helikopter ile gezdi, Zipline heyecanı yaşadı!

Survivor 2020'nin bu akşamki bölümünde ödül oyunu son günlerin en heyecanlı anlarına sahne oldu. İki takım da büyük ödülü kazanabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Saniyelerle kazanan takımın belirlendiği gecede, yarışmacılar helikoptere bindi, Zipline sporu yaptı ve villada doyasıya eğlendi. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020’nin 80. yeni bölümünde bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı’nın ödülü açıklamasıyla yarışmacılar büyük mutluluk yaşadı. Ilıcalı, ödülü zipline, helikopter, malikane, havuz partisi ve kişi başı Oppo Reno 3 olarak açıkladı. Başa baş geçen mücadelede ödülü kazanan takım büyük mutluluk yaşadı. İşte Survivor’da ödülü kazanan takım…

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam büyük ödül hem izleyenleri hem de yarışmacıları heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı ödülde yarışmacılar Zipline, helikopter, malikane, havuz partisi ve kişi başı Oppo Reno 3 alma fırsatı yakaladı. Bu akşamki ödül oyununda ünlüler ile gönüllüler arasında başa baş bir mücadele vardı. 8-8’e kadar gelen oyun daha sonra 9-9’a geldi ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ise Sercan ile Berkan karşılaştı ve Sercan’ın son saniye atışıyla ödül Ünlüler takımının oldu.

BU KEZ DJ KABİNİNDE SERCAN YER ALDI

Survivor 2020’nin ilk yarısında oynanan ödül oyununda gönüllülerden Cemal Can Dj kabini başına geçmiş ve takım arkadaşlarıyla eğlenmişti. Bu kez ise ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu ve Dj kabinine Sercan Yıldırım geçti. Ödülü kazanan yarışmacılar villadaki havuz başında Sercan’ın setiyle doyasıya eğlendi.