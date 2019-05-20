Survivor’da büyük şok! Hikmet oyunda çok kötü sakatlandı!

Survivor son bölümde oynanan araba oyununda Hikmet ile Yusuf'un mücadelesinde Hikmet ağır şekilde sakatlandı. Yarışmacıların ve sağlık ekibinin müdahale ettiği Hikmet ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken son bölümde yaşanan sakatlık başta yarışmacıları olmak üzere tüm seyircileri üzdü. Survivor’da dokunulmazlık oyunun ardından oynanan araba ödülünde Hikmet ve Yusuf’un yarışı sırasında Beyaz takım yarışmacısı Hikmet parkurda sakatlandı. Acı içerisinde yardım isteyen Hikmet “Survivor’um bitti” nidası atarken arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

SURVİVOR’DA HİKMET BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor’da Yusuf’la yarışan Hikmet parkurda çok kötü bir darbe aldı. Heyecanın yükseldiğ. yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an sonrası ve dizinden sakatlandı, ardından Hikmet’in çığlığı tüm adayı inletti. Diğer yarışmacılar Hikmet’in o halini gördüğünde ağladı. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalıştı.

SURVİVOR OYUNU YARIDA KALDI

Acun Ilıcalı, Siyah takımın 8-2 öndeyken Hikmet’in sakatlığı nedeniyle tüm takım üzüntü içindeyken oyunun devam edemeyeceğini belirterek yarıda kesti.

ADA KONSEYİNDE BİLGİ VERDİ

Elenme adaylarının belirleneceği ada konseyinde konuşan Acun, Hikmet’in son durumu hakkında yarışmacılara ve seyircilere bilgi verdi. Sakatlanan Hikmet’te herhangi bir kırık bulunmadığını ancak bacağında bir hasar oluştuğunu açıkladı. Kesin bilgi için birkaç gün daha geçmesi gerektiği söyleyen Acun ilerleyen dönemde yeni bilgileri paylaşacağını aktardı.