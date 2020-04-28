Survivor’da Cemal Can, Danla Bilic’ten gelen mesajı paylaştı! Danla: Yasin bana…

Survior 2020'de bu akşam iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımının iletişim ödülünü kazanması sonrasında yarışmacılar arkadaşlarıyla mesajlaşma fırsatı yakaladı. Cemal Can'ın arkadaşlarından gelen mesajları okuduğunda Danla Bilic'in yazdıkları dikkat çekti. Danla Bilic, Yasin'in kendisine şişko dediğini Cemal Can ile paylaştı. Yasin ise durumu esprili şekilde karşılayarak o da beni 'İnstagram'da engelledi' dedi. İşte Cemal Can'ın arkadaşı Danla Bilic'ten gelen mesaj...

Survivor 2020’nin yeni bölümünde bu akşam iletişim ödülü heyecanı vardı. Gönüllüler ekibi iletişim ödülü keyfini sürerken Cemal Can’a gelen mesajlar geceye damgasını vurdu. Ünlü YouTuber Danla Bilic ile yakın arkadaş olan Cemal Can, Danla’dan gelen mesajı paylaşarak, Yasin’in instagram’dan Danla’ya şişko dediğini açıkladı. İşte Danla Bilic’ten Cemal Can’a gelen o mesaj…

DANLA BİLİC’TEN CEMAL CAN’A YASİN UYARISI!

İletişim ödülünü kazanan gönüllülerden Cemal Can, arkadaşı Danla Bilic’ten gelen mesajı okudu. Mesajda Danla’nın Cemal Can’a yaptığı Yasin hakkındaki uyarılar dikkat çekti. Danla Bilic, Yasin’in ‘İnstagram’dan geçen sene bana şişman diye mesaj atmış’ açıklamaları geceye damgasını vurdu. İşte o mesajın tamamı…

DANLA BİLİC: “Yasin bana İnstagram’dan geçen sene şişman diye mesaj atmış. Bunu eline koluna ağaca artık nereyi bulursan yaz ve unutma. İkincisi arabayı kazanamayacağını bildiği için seninle anlaşma yaptı. Bir daha sakın kabul etme bu da ikincisi. Şimdi miyavlayabiliriz…”