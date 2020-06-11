Survivor’da Cemal Can’ın Nisa kararı şaşırttı

Survivor 2020'nin son bölümünde kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar belli oldu. Takım kaptanları Ardahan ve Cemal Can, mavi ve kırmızı takımlar için yarışmacı seçti.

Survivor 2020’nin 10 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde takım kaptanlığı oyunu ve yeni takımların belirlendiği ada konseyi ekrana geldi. Takım kaptanlığını oyununu kazanan Cemal Can ve Ardahan, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını konseyde seçti. Yarışmacı seçimi sırasında konseyde çok ilginç anlar yaşandı.

CEMAL CAN, NİSA YERİNE BERKAN’I SEÇTİ

Konseyde ilk seçimi yapan Ardahan, Sercan’ı takımına kattı. Cemal Can ise herkesin beklediğinin aksini yaptı ve yakın dostu olan Nisa yerine ilk olarak Berkan’ı seçti. Cemal Can, “O da benim gibi enerjiyle çalışan biri. İki gündür gözlerinde yorgunluk görmüştüm. Maviden kırmızıya geçmişti. Kırmızıda buluşalım. Berkan’ı seçiyorum” dedi.

“NİSA’SIZ BİR TAKIM DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM”

Cemal Can diğer seçme hakkında Barış’ı seçtiğini açıkladı. Ancak o sırada Ardahan’ın “Nisa’yı kendi takımıma alacağım” demesi üzerine Cemal Can ise Barış kararından vazgeçti ve Nisa’yı istedi. Cemal Can’ın “Nisa’sız bir takım düşünemiyorum” sözlerine Acun Ilıcalı ise “Ancak ben Nisa’sız bir takım düşündüğünü görüyorum” yanıtını verdi.

SERCAN İTİRAFI



Nisa ise kendisini isteyen Ardahan’a “Sercan ile aynı takımda olamam” yanıtını verdi. Sercan Yıldırım da bu esnada ‘Sormadan al’ diyerek Ardahan’ı ikna etmeye çalıştı. İki takım arasında kalan Nisa ise Cemal Can’ın kendisini sona bırakmasıyla şaşırdı.

