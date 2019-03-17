Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunları oynandı. İki takım arasında kıran kırana oynanan yarışlarda birinci oyun Türk takımın, ikinci oyun Yunan takımın olunca yeni bir oyun daha oynandı. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar Survivor'da kalmak için mücadele ettiler. Peki Survivor'da dokunulmazlık kimin oldu? İşte eleme adayları ve Survivor'ın son bölüm özeti...

Survivor’da iki takım da birer dokunulmazlık aldı ardından bir oyun daha oynandı. Yunan yarışmacılar yüksek performans sergileyince Türk takım dokunulmazlığı kaybetti. Kadın ve erkek yarışmacıların eşit olması için bu hafta erkeklerden eleme adayları belirlendi. Ada konseyinde Türk takımında tartışmalar ve gerginlik haf safhaya ulaştı. İşte Survivor eleme adayları…

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI: ATAKAN, HAKAN VE BORA



ADADA NELER KONUŞULDU?

Bora: Okay efendi her bireyseli aldığında beni yazacağını söyledi.

Sabriye: Bora ile mümkünse hiç görüşmeyelim. Çıkınca asla görüşmem. Yeni bir arkadaşımız dahil oldu, hiperaktif bir çocuk.

Yusuf: Her gün kendini katlayan bir şey var. Özlem… İnanılmaz özlüyorsun aileni, geride kalan her şeyi…

Büşra: Sabriye’nin oy potansiyeli var. Bundan yararlanmak için Okay abinin onun yanında olduğu düşünülüyor. Ben yok diyordum ama artık ben de ihtimal veriyorum.

İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Murat: İletişim oyununa hoşgeldiniz. Gelelim ödüle. Kazananlar hayranlarından gelen mesajları okuyabilecekler ve film izleyebilecekler. Film kuru kuru gitmez bir de patlamış mısır olacak.

Erkeklerde; Okay; Büşra ve Yusuf’u seçti.

Kadınlarda; Seda; Hikmet ve Sude’yi seçti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun: Dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Tabi kimse ayrılmak istemiyor.

Türkiye: 10 Yunanistan: 8

Birinci dokunulmazlık Yunanistan’ın, ikinci dokunulmazlık Türkiye’nin olduğu için yeni bir oyun oynanacak kazanan takım dokunulmaz olacak.

Türkiye: 1 Yunanistan: 3 DOKUNULMAZLIK YUNAN TAKIMIN OLDU

Acun: Büyük bir mücadeleydi. Finalde Yunan takım çok iyiydi. Final oyununda sinirlerine hakim olan Yunan takımdı. Bu akşam konseyimiz var.

Seda: İki oyun aldım, iki oyun verdim. Dimitra’nın atışları daha iyiydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

KADINLARDA; Büşra

ERKEKLERDE; Yusuf

Hikmet: Savaşmayan arkadaşlarımız var bu yüzden kaybediyoruz. Doğru eksilmeliyiz.

Yusuf: Riske atıyoruz, geride kalıyoruz bugün ne yazık ki kaybettik. Bizden biri gidecek. Bireyseli aldığım için büyük bir sorumluluk aldım.

Büşra: Bireyseli aldım iyi bir şey. Doğru bir ismi söylemem lazım. Performansa bakacağım.

Bora: İki haftadır takım hep doğru eksilme diyor. Umarım söylemler ve eylemler farklı olmaz.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Bir ada konseyine hoşgeldiniz. Zor bir akşam. Sürpriz bir mağlubiyet. Çok kritik bir oyunu kaybettiniz. Atakan’ın durumu ile ilgili bir gelişme var. Atakan devam edemeseydi herhangi bir yarışmacıyı oylayabilecektiniz. Atakan Survivor’a devam edebilecek. 4-5 gün sonra oynayabilecek.

Atakan: Bol bol düşünmeye, ne yapmam gerektiğini düşünmeye zamanım oldu. Bir baktım dokunulmazlığı kaybetmişiz. İlk günkü gibi heyecanlıyım. Umarım sakatlık yaşamayız. Burada olmaktan mutluyum.

Acun: Takımımızı bu kadar üzgün görmemiştim. Bir erkek gitmek zorunda. Bir an önce oylamaya gitmek istiyorum. Emre dokunulmaz, Yusuf ve Büşra için de oy kullanamazsınız.

Ödülünüz kıymalı börek. Bu haftanın performansları; Kadınlarda; Seda, Dimitra Erkeklerde; Okay, Panaotis.

Takımın oylaması sonucunda belirlenen isim: ATAKAN

Bireyseli kazanan Büşra’nın belirlediği isim: HAKAN

Bireyseli kazanan Yusuf’un belirlediği isim: BORA

Atakan: Şoktayım. Sakatlıktan döndüm. Neye göre değerlendirdiklerini bilmiyorum. Ben bu takım için sakatlandım. Vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim kalabilirim. Eğer gitmezsem tek tek onlarla hesaplaşacağım. Burada savaşmak için geldim. Kalmak istiyorum. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var. Kalmak için elimden geleni yapacağım.

Hakan: Şaşırılması gereken bir durum varsa bu benim durumum. Herkes doğru eksilmeden bahsediyor. Büşra demek ki performansa göre yargılamıyor. Neye göre değerlendirdi bilmiyorum, çok yanlış bir hareket yaptı.

Bora: Gülüyüm mü ağlayım mı bilmiyorum. Konsey öncesinde ilk etapta 6 sayı aldı bu takım. Neredeyse yüzde 70’i sayı alamamış. Buraya gelmeden önce Yusuf, duygusal davranmayacağım performansa göre karar vereceğim dedi. Gözlerimize bakıp yalan söyleyen insan bizim güvenimizi boşa çıkar mıyor mu? Beni çok şaşırttı. Bireyseli alsam Yusuf’u yazmazdım. Duygusal bir karar. Söylemi ve eylemi farklı. Potada olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Survivor’ı yaşamaya geldim. Umarım bir gün aynı potada oluruz da onları görürüm.