Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor Türkiye Yunanistan'da takımlar karıştıktan sonra ilk dokunulmazlık oyunları oynandı. Kazanan takım belli oldu. Seda ve Katerina Dalaka, siyah ve beyaz takımları oluşturmuştu. İki yeni takım birbirine adapte olmaya çalışırken nefes kesen oyunlar oynandı. Sayılar kıl payı alındı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor’da yeni takımlar oluşturulduktan sonra Seda’nın kurduğu takım olan Beyaz takımın oyunları kazanması dikkatleri çekiyor. İki dokunulmazlığı da Beyaz takım kazandı. Acun Ilıcalı kural gereği ve Türk-Yunan yarışmacı dengesinin sağlanması için iki Türk eleme adayı çıkarılacağını açıkladı. Peki Survivor’da eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor’da adaya veda etme ihtimali olan isimler…

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI: SUDE VE MELİSA

Sabriye, oyun alamadığı ve iletişim ödülüne gidemediği için gözyaşlarına engel olamadı.

Atakan: Kaybetme lüksümüz yok.

Yusuf: Dokunulmazlığı kaybedersek çarşı karışır.

Seda: İlk oyunu aldık. Bunu da alırsak her şeyi ortaya koyarız.

Nikos: Beyaz takım olarak birbirimize söz verdik. Birleşmeye kadar bizden kimse gitmeyecek.

Tony: Hem ruhumuzu hem de bedenimizi vermeliyiz.

Hikmet: Birinci dokunulmazlığı aldık diye rehavete kapılmayacağız.

Kyriakos: Bence onlar kaybedecek ve kendi aralarında kavga edecekler.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KİM KAZANDI?

Acun: Dominik’teki kader oyununa hoşgeldiniz. Bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek.

Siyah takım: 7 Beyaz takım: 10 Dokunulmazlık Seda’nın kurduğu Beyaz takımın oldu. Siyah takım 4 Türk yarışmacıdan ikisini eleme potasına sokacak.

ADA KONSEYİ’NDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Siyah takımın elem konseyi. İki aday çıkacak ve bunlar Türklerden olacak. Siyah takım için zor bir gece. Karışık takımlara geçtikten sonra ilk dokunulmazlığı kaybettiniz. Neden mağlup oldunuz?

Katerina: Yaptığım seçimlerden memnunum. Takımı kaybedilen iki oyun üzerinden yargılamayacağım. Yanımdaki insanlara güveniyorum. Hepsi birbirinden iyi karakterler ve yarışmacılar. Karşı takımın gerçekten güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum.

Acun: Zor bir oylama olacak. Türkler arasında olacak bu oylama.

Yusuf: Ben birleşmeyi garantiledim . Ama herkes hak ediyor. Elimden geleni yaptım. Karşı tarafa saygı duyuyorum. Biraz daha ciddi olmamız gerek. Daha çok erken. Birkaç oyuna adapte oluruz.

Acun: Seyircilerimiz hangi takımı güçlü görüyor merak ediyorum. Bir oylama yapıyorum. Kazanan takımdan bir kişiye söz vermek istiyorum.

Okay: Çok iyi başladık. Dokunulmazlığı da aldık. Takım olarak çok iyi kenetlendik. Çok iyi anlaşıyoruz.

Acun: Bu hafta peynirli omlet ve portakal suyu ödülünüz. Performans birincilerini açıklıyorum. Kadınlarda; Seda ve Afroditi. Erkeklerde; Spyros ve Hikmet. Survivor 2019’da elemeler takımlar özelinde bir Türk bir Yunan ile başlayacak. Fakat şunu belirtelim. Eğer beyaz takım kaybederse Yunan yarışmacıdan eleme başlayacak. Türk, Yunan diye devam edecek. İleride kaybeden takımın rengine göre yarışmacı Türk ya da Yunan olarak devam edecek. İleride başka bir döneme geçebilirsiniz. Oylama zamanı. Yusuf dokunulmaz. Önce Türkler oylayacak, sonra Yunanlar oylayacak.

SİYAH TAKIMIN OYLAMA SONUCU BELİRLEDİĞİ İSİM: SUDE ve MELİSA

Acun: İki aday belli oldu. İkisinden biri elenecek.

Sude: Kendimi ve karakterimi olduğu gibi yansıttım. Burada olması gereken iki kişi vardı. Melisa ve Emre. Herkesin dilinde performansa göre yazacağız dediler. Benim yazılmamın sebebi araba kazanmam oldu. Birleşmeden sonra daha büyük ödüller olacak. Kazanan kimse şampiyon olamasın o zaman.

Melisa: Çok garip en yakın arkadaşımla aynı potadayız. Dezavantajlıyım. Yaptığım spora aykırı bir platformdayım. Geç adapte olabildim. Kendimi yeni geliştiriyorum. O yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum.

Bora: Bugün bir yaşıma daha girdim. Beni çok şaşırttı. Çünkü yeni ayrıldık ama Türk ekibine en çok katkıda bulunanlardan biri Sudeydi. Aralarında öyle bir şey yapmışlar ki 3 kişi Sude 2 kişi Emre yazsın demişler. Keşke yürekli olup Melisa’nın karşısına çıkabilselerdi, onu yazabilselerdi. Sude çok başarılı bir yarışmacı. Çok rahatsız oldum.

Yusuf: Bütün takıma şunu söylemek istiyorum. Bu takımda 5 Türk var. Buradaki 5 kişi birleşmeyi hak ediyor. Anlamadığım dokunulmazlığı kazandınız bu kadar yüksek sevinmenizi anlamadım. Ben dokunulmazlığı kazanınca sevinç gösterisinde bulunmadım. Bora’ya da bir şey söylemek istiyorum. Bizim kararlarımız hakkında yorum yapma.

Sude: Buraya gelmeden önce çok kısa vaktimiz oldu. Ben Melisa ya da Emre’yi yazacağımı söyledim. Yusuf ve Atakan, hiçbir şekilde fikrimiz yok dediler, herkes terazide eşit basıyor dedi. Hepimizin durumu belli sen araba kazandın dediler. Sonra Emre’yi yanlarına çektiler ve strateji yaptılar.