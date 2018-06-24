Survivor’da dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor 2018, 29 Haziran Cuma akşamı Kıbrıs'ta büyük bir final yapacak. Finale hangi yarışmacıların gideceği merak konusu. Sembol oyununda birinci olarak Kıbrıs'a gitmeyi garantileyen isim Adem Kılıçcı... Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? İşte Survivor'da eleme adayları...

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Survivor 2018’in bitmesine sayılı günler kaldı… Yarışmacıların da deyimiyle çember daraldı. Sadece 5 kişi Kıbrıs’a büyük finale gitmeye hak kazanacak. Günlerdir, yarışmalar, stres ve açlık nedeniyle yorulan yarışmacılar büyük bir heyecanla finali bekliyor. Peki Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacılar kazandı? İşte Survivor son bölümde eleme adayları…

SURVİVOR 2018’DE ELEME ADAYLARI: TURABİ, HAKAN, ANIL VE DAMLA



Hilmi Cem: Konseyden çıktık. En yakın arkadaşım gitti. Çok güzel hatıraları geride bıraktık. 5 sene önceydi o Survivor’da birbirimizi çok güzel destekledik. Kötü başladı güzel bitirdi. En üzücü konseydi, gözlerimiz doldu. Kıbrıs’ta artık görüşeceğiz.

Hakan: Burada 135 gün verilmiş bir emek var. Güçlü adaylar vardı karşımızda. Murat gitti. Çok iyi ve komik bir insandı. Ama burası Survivor birimiz yazacak birimiz gidecek. Hedefim Kıbrıs. Bunun için dokunulmazlıkları almak zorundayım.

Nagihan: Çok kritik bir dokunulmazlık oyunu. Artık git gide çember daraldı. Artık kendi takımımızdan isimler potaya girecek. Kaybedenler Turabi’nin karşısına çıkacak. Survivor’da bu anda pes edersek kaybetmemize sebep olabilir.

Anıl: Sonlara yaklaştıkça çember daralıyor. Amacım dokunulmazlığı kazanmak. Bu dokunulmazlığı alarak kendimi eleme potasından geride tutmak istiyorum.

Acun: Hoşgeldiniz. Çok kritik bir dokunulmazlık oyunu. Bundan sonra kim KKTC’deki finale gidecek.

Kadınlarda dokunulmalığı kazanan isim; NAGİHAN

Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isim; HİLMİ CEM

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Sayınız yarın akşam itibari ile 6’ya düşecek. 3 adaydan biri veda edecek. Alternatifler azaldı. Adem sembolü kazanarak büyük finale gitmeye hak kazandı. Nagihan ve Hilmicem bireysel dokunulmazlığı kazandı. Geriye kalan 4 kişiden 3’ü aday olacak. Son günlerdeyiz. Önümüzdeki Cuma Survivor’ın büyük finali olacak. 29 Haziran akşamı bu senenin Survivor’ı belli olacak. Bu akşamki elemeyi merakla bekliyoruz.

Adem: Kıbrıs biletini almak beni çok mutlu ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Ama yorgunluk üzerimize düşmeye başladı. Kendimi şanslı görüyorum.

Nagihan: Gerçekten şu ana kadar hepimiz çok iyi geldik. Ama 5 kişi Kıbrıs’a gidecek. Hedefime ulaşmak için son bir dokunulmazlık kaldı.

Hilmi Cem: Bu akşamın rahat isimlerinden biriyim. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Herkes Kıbrıs’a gitmeyi hak ediyor.

Toplu oylama sonucu belirlenen isim; TURABİ VE HAKAN

Hakan: Ben şaşkın değilim. Çünkü 4 konseydir kurbanlık koyun gibi bir şekilde çıkıyorum. Nagihan’dan rica ettim beni yazar mısın dedim. Dokunulmaz olanlar kalsın diğerleri aday çıksın istedim.

Acun: Sen açıklayınca anladım durumu ama bana sürpriz oldu. Aday sormamıza gerek kalmadı otomatikmen Anıl ve Damla aday oldu.

Turabi: Ben buraya Survivor hikayemi yazmaya geldim. Ama bu sakatlık bana bir çare vermiyor. Burada aday oluyorum. Metin baba sitemimi yanlış anlamasın. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok.

Anıl: Çember daraldı. Bekleyeceğiz göreceğiz. Belki dokunulmazlığı alamamanın cezasını çekeceğiz.

Damla: Zor günler geçiriyoruz. Artık bakıldığında oyun kaybedince potadasınız. Çok mutsuzum. Talihsiz bir olay yaşadığım için çok mutsuzum. Burada kalmam için tek çare dokunulmazlığı almak. Sakatlıktan kaynaklı eski Damla’yı göremiyorum. Potaya girmek çok kötü bir duygu.