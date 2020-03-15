Survivor’da dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı? Nisa bir anda yerde kaldı!

Survivor'ın bu akşamki 20. yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk eleme adayının belirleneceği gecede Gönüllüler'den Nisa'nın yarış sonrası yere yığılması korkuya neden oldu. Peki Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor 2020’de birleşme partisinin yaklaşmasıyla yarışmacılar arasındaki rekabet gittikçe artmış durumda. Survivor’ın bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda parkurlarda ciddi bir performans sergileyen iki takım yarışmacıları aynı zamanda açlıkla da mücadele ediyor. Özellikle son haftalarda sadece dokunulmazlık oyunlarında başarılı olan Gönüllüler takımı, yemek ödüllerinde ise Ünlüler’e kaybediyor ve açlıkla sınanmak durumunda kalıyorlar. Bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık için parkura çıkan yarışmacılardan Nisa’nın açlık ve yoğun tempo nedeniyle yarış sonrası yere yatıp kalması paniğe neden oldu. İşte Survivor’ın bu akşamki bölümünde dokunulmazlığı kazanan ekip ve yarışmadan son haberler…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşam yayınlanan 20. yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yüzme ve sürünme gibi hız gerektiren parkurun son kısmında ise atış becerisi ön plana çıktı. Başa baş geçen dokunulmazlık oyununun ilk kısmını kazanan takım 10’a 5’lik puan farkı ile Gönüllüler oldu ve durumu 1-1’e getirdi. Oyunun ikinci ve dokunulmazlık ödülünü kazanan tarafı belirleyecek kısmında ise Ünlüler takımı 3-0 kazanmayı başardı. Böylece Ünlüler takımı dokunulmazlığı uzun zaman sonra kazanan taraf oldu. Gönüllüler takımı ise bu hafta aralarından bir yarışmacıya veda etmek zorunda kalan taraf oldu.

NİSA KORKUTTU!

Gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Survivor’ın bu akşamki dokunulmazlık oyunu sırasında yere yatan ve yerden kalkamayan Nisa, hem izleyenleri hem de yarışmacıları korkuttu. Nisa’nın fenalaşması sonrası Survivor doktoru Metin Kuş yarışmacıya müdahale etti. Nisa, bir süre dinlenmesinin ardından takım arkadaşlarının arasına döndü.

CEYHUN’UN DA PİLİ BİTTİ

Nisa’nın yanı sıra Ceyhun’da güneşten etkilenerek zor anlar yaşadı. İki yarışmacı da Doktor Metin Kuş’un müdahalesi sonrası bir süre gölgede dinlendi. Yarışmacılar daha sonraki parkurlarda yer almadı.

ACUN’DAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA SİTEM

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu sonrasında Gönüllüler takımına sitem etti. Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımında Yunus Emre haricindeki diğer yarışmacıların isteksiz olduğunu, ödülü kaybetmede bu durumun etkisinin olduğunu ifade etti. Ilıcalı ayrıca, yarış kaybeden Evrim’in gülmesi ve umursamaz tavırlarına da anlam veremediğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı: Evrim senden bahsediyorum. Oyunu kaybediyorsun. Normalde bir çay için ortalığı birbirine katarsın, yan yatıyorum diye 15 dakika ağlıyorsun, burada oyunu kaybetmişsin gayet güzel gülüyorsun. Gayet güzel gayet neşeli, oyun kaybettim yaşasın havasındasın. Ondan sonra seni teselli etmeye geldi Ardahan, boşver rahat ol gibilerinden bir cevap, olur böyle şeyler…

Evrim: Yani başka şeyler de var, gerçekten elimden geleni yaptım. O dördüncünün düşmemesine gerçekten çok üzüldüm. Başta aslında çıkmayacaktım ama arkadaşlarım bana şöyle dedi, ‘kaybedersen canın sağolsun’. Çünkü oynamamı istemediler. Ben ısrarla çıktım, onların istememesine rağmen. Kaybedersen de üzülme hani sorun yok dediler.

Acun Ilıcalı: Üstüne alınma, Cemal Can 50 metre fark yiyor. Normalde parkurların fırtına ismi ya o isteksiz zorla çıkardınız, ya kafası başka yerde. Niye bu dörtlüyle çıkıyorsunuz o zaman? Benim şu andaki gözlemim şu, kendisini biraz rahat hissedenler dokunulmazlık oyununda dünyanın en rahat oyununu oynadılar bugün. Ve burdan bir kişi gidecek. Ve bu rahatlık yüzünden gidecek.