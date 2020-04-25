Survivor’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Büyük fark kapandı ama yetmedi!

Survivor’da dokunulmazlık ödülü oyunu öncesinde avantaj oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda rakip takımdan istedikleri yarışmacı ile eşleşmek isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, takım olarak çıktıkları ve bayrak yarışı yaptıkları avantaj oyununu kazanmaya çabaladılar.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda ödül dokunulmazlığın yanı sıra lezzet dolu yiyecekler oldu. Oyunda skoru 5-0 yapan ve ilk olarak beş sayısını bulan Gönüllüler, ödülün tadına bakmaya hak kazandı. Ardından oyunu 7-0’a kadar getiren gönüllüler için rüzgar tersine esmeye başladı. Sercan’ın sakatlanması ile Gönüllüler skoru 9-6 yaptılar fakat Ünlüler iki oyunu alarak 9-8’e taşımayı başardılar. Oyun sonunda Gönüllüler 10-8 galip geldi. Dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek. SMS sıralaması yapılacak ve sıralamadaki yarışmacılar yeni eleme adayları belirleyecek. En son 3 aday SMS oylaması ile yarışacak sonuncu olan Survivor’dan elenecek.