Survivor’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Kıran kırana mücadele!

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık ödülü için iki takım birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler mi kazandı yoksa gönüllüler mi? İşte zorlu yarışmada kazanan takım...

Survivor’da dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. İki takımın da dokunulmazlığı almak için yüklendiği yarışta gönüllüler daha önceki avantaj ödülünü kazandığı için seçme avantajıyla oyuna başladı. Kıran kırana geçen Survivor 2. dokunulmazlık oyunu iki takımın da var gücüyle yarıştığı bir mücadeleye dönüştü…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da nefes nefese geçen dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekranına kilitledi. Survivor 2020 altıncı bölümde iki takım da yarışmayı kazanmaya kilitlendi ve yarışmayı 10-7 skor ile Gönüllüler kazandı.

BÜYÜK REKABET

İşte dokunulmazlık ödülü yarışmasındaki skor tablosu

Ardahan – Sercan = 0-1

Evrim – İrem = 1-1

Yasin – Barış = 1-2

Nisa – Aycan = 2-2

Cemal Can – Mert = 3-2

Fatma (Evrim) – Melis = 4-2

Tayfun – Perviz = 5-2

Meryem – Elif = 6-2

Burak – Ersin = 6-3

Ceyhun – Sercan = 6-4

Evrim – Elif = 6-5

Yasin – Mert = 7-5

Cemal Can – Erman = 8-5

Meryem – İrem = 9-5

Tayfun – Barış = 9-6

Burak – Parviz = 9-7

Nisa – Melis = 10-7