Survivor’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da rekabet yine üst düzeye çıkarken bu gece dokunulmazlık ödülünü kazanan isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülü için Sercan ve Cemal Can arasında müthiş bir rekabet yaşandı. Survivor'da gecenin eleme adayı belli oldu...

Survivor’da heyecan dolu yarışmalardan biri daha oynandı ve yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için birbirleriyle yarıştı. 20 Haziran Cumartesi bireysel sembol oyununu kazanmak için Sercan ve Cemal Can büyük bir mücadele içine girdi.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir mücadele yaşandı Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2’de 2 yapan Cemal Can oldu. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Suvirvor’da dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can eleme adayını da belirledi. Survivor’da eleme adayı Evrim oldu.