Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Dokunulmazlık oyunu nefes kesti

Survivor'da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor yeni bölüme dokunulmazlık oyunu kadar Yasin ve Erman arasındaki gerginlik de damga vurdu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte 29 Şubat günü yayınlanan Survivor hakkında merak edilenler...

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanadı. Survivor’un klasikleşen oyununda iki takımın yarışmacısı ellerindeki sopalarla birbirini suya düşürmeye çalıştı.Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Yeni bir dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Bütün oyunlar yalan, gerçek. Survivor’da kalmanız için bu oyunun kazanılması gerekiyor.

Sercan: Denge oyunu bugün oynayacağız. Ben de iyi olduğumu düşünüyorum. Umarım kazanırız.

Survivor dokunulmazlık oyunun ünlüler kazandı.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler: 5

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat: Dominikte yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Bugün erzak oyunu için mücadele edeceksiniz. Ada yaşantısında hayati öneme sahip malzemeler kazanabilirsiniz.

Mert: Çok zor bir geceydi. Burdan Melis’e iyi dileklerimi gönderiyorum, umarım her şey gönlünce olur. Bir riske girdik ya benim ya da Sercan’ın adı yazılacaktı. Umarım bir daha böyle stratejiye gerek kalmaz.

Derya: Benim için uzun kalmak değil, dik durmak önemli. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

Meryem: Bence Melis’in gidişi durumu değiştirmez. Bizim karşı takımdan daha güçlü olduğumuzu düşünüyor. Bugün de kazanacağımıza inanıyorum.

Survivor erzak oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Ünlüler: 7 – Gönüllüler:10



ERMAN İLE YASİN ARASINDA GERGİNLİK

Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4’e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği ‘Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından' sözleri sinirleri tavana çıkarıdı. Araya giren diğer yarışmacılar tartışmanın büyümesini engelledi.