Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyunu nefes kesti

Survivor'da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunun kazanan takım belli oldu. Survivor yeni bölüme dokunulmazlık oyunu kadar Sabriye'nin oyun sırasında yaşadığı korku da damga vurdu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte 9 Mart günü yayınlanan Survivor hakkında merak edilenler...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Kritik öneme sahip oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. 5 saatlik yolculukla buraya geldiniz. Çünkü platform burada yer alıyor. Bu platformda Hilmicem’in atlayışını hatırlıyorum, Sabriye’den de aynısını bekliyoruz.

Sabriye: Görünce ben de aynısını dedim. Nasıl atlayacağımı bilmiyorum. Korkuyorum bayağı nasıl atlayayim. Çivileme mi, yüz üstümü artık takım arkadaşlarım yardım edecek.

Survivor dokunulmazlık oyununu Türkiye kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 5

SURVİVOR SABRİYE’NİN PARKURDA KORKU DOLU ANLARI



Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye, uzun süre suya atlayamadı. Uzun ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye parkurda müthiş bir mücadele sergiledi ve puanı Türk takımına kazandırmayı başardı.

Survivor yeni bölümde Sabriye parkurda zor anlar yaşadı. Su dolu kaydıraktan kayması gereken Sabriye, korkusunu arkadaşlarının telkinleriyle yendi. En sonunda parkurda atlamayı kabul eden Sabriye’nin performansı arkadaşlarını sevindirdi ve takımına puan kazandırarak Yunan takımına gözdağı verdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Erzak oyununa hoş geldiniz. Survivor’da açlıkla boğuştunuz bugünlerde açlığınızı bir nevi durduran bir oyun.

Melisa: Sude, Ecem ve adaya gelmeden önce arkadaş oldu İzmirli olduğumuz için ama burda 2 ayda iyileşecek hastalığı

Türkiye’de 2 haftada geçebilir. Gitmesi onun için de umarım hayırlı olmuştur.

Ödül oyununu Türkiye kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 9