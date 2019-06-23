Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bora’ya sert tepki: Kapa çeneni…

Survivor'da artık son dokunulmazlık oyunları oynanırken her iki takımda tüm gücüyle mücadele ediyor. Dominik'te galibiyet için yarışmacılar parkurda yine zorlu mücadele verdi. Oyuna damgasını vuran olay ise Bora ve Dimitra arasındaki tartışma oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ardından kazanan belli oldu. Finale gitmek isteyen yarışmacılar büyük sayılı günler kala, şampiyonluk için kritik oyunda kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyunu sırasında Bora ile Dimitra arasında “Kapa çeneni” tartışması yaşandı. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Kritik bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Her dokunulmazlık oyunu kaderini belirleyecek.

Emre: Bugün kaybedersek kendi kaderimizi çizmiş olacağız. Ben eleme riski atlattım, her atlatma ardında kendimi daha güçlü hissediyorum ama umarım kazanarak karşı taraftan birini yollarız.

Bora: Yükselen bir grafiğimiz var. Bugün dananın kuyruğunun koptuğu noktaya geldik. Finale yaklaştığımız dönemde eleme adayı olmak istemiyoruz.

Okay: Son 5 kişiyiz. Kim giderse gitsin hayallerine veda etmiş olacak, umarım beyaz takımdan kimse gitmez.

Survivor dokunulmazlık oyunun Beyaz takım kazandı.

Beyaz: 10 – Siyah:5

SURVİVOR’DA “KAPA ÇENENİ” KAVGASI

Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sırasında Dimitra, Bora’ya ‘Kapa çeneni’ şeklinde tepki verdi.

Dokunulmazlık oyunu sonrası Bora ile Dimitra arasında tansiyon yükseldi. İkili karşılıklı söz alarak oyun alanında yaşadıkları tartışmayla ilgili birbirlerini suçladı.

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Yusuf: Kaybedersek bizde Yunan yarışmacı, karşı taraf kaybederse Türk yarışmacı veda edecek. Her kim giderse güçlü bir yarışmacı elenecek bunu biliyoruz.

Bora: Normal bir yarış olmayacak. Mücadelesi daha yüksek, stresi de daha yüksek olacak.

Afroditi: Bugün son dokunulmazlık oyunlarından birini oynayacağız. Son dönemde performansım yükseldi. Bugün de takımıma yardımcı olmak istiyor. Bu açıkcası ağır bir yük ama her şeyimizi vereceğiz.