Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu farkla sonuçladı!

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu farkla sonuçladı!

Survivor'da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor dokunulmazlık oyununda suya düşürme mücadeleleri damga vurdu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanadı. Survivor'un klasikleşen oyununda iki takımın yarışmacısı ellerindeki minderlerle birbirini suya düşürmeye çalıştı.Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor’da yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışta kazanan takım Gönüllüler oldu.

Ünlüler: 4 – Gönüllüler: 10

Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu.

Ünlüler: 5 – Gönüllüler 3

Ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.