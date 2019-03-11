Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor Türkiye Yunanistan, nefes kesen oyunlara sahne oluyor. Türk takım bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da rakibine fark atarak kazanmayı bildi. Türk takımı arasında kavgalar devam ediyor. Son bölümde; Okay ödülü Bora ile paylaşmak istemedi ancak Bora kabul etmedi. Sabriye, Seda ile tartışma yaşadı ve Seda’yı ikizi Sema’ya benzetti. İşte Survivor’da yaşananlar…
SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI: TONY, SPYROS VE SİMOS
İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Murat: İletişim oyununa hoşgeldiniz. Ödül çok hoşunuza gidecek. Kazananlar aileleri ile mesajlaşabilecek. Ayrıca canlı konser izleme şansı elde edecekler.
Kadınlarda; Okay Seçtiği isimler; Sabriye ve Atakan
Erkeklerde; Sude; Seda ve Melisa
Okay daha önce sırasını ona verdiği için Bora’yı ödüle götürmek istedi ancak Bora bunu kabul etmedi. İkilinin arasındaki gerginlik kameralara yansıdı.
Okay: Ödülü duyunca kazanmaktan başka çarem yok dedim. Ailem gözümün önüne geldi.
Sude: Aklımda net iki isim var.
Yusuf: Bora çok tehlikeli bir tip. Ne yazık ki burada birlikte olmak zorundayız. Geliyor dinliyor dinliyor bir şey söyleyip kaçıyor, tuzağına düşmemek lazım.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Acun: Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Her hafta aynı şey oluyor. Bugün başka bir film oynatın.
Türkiye: 10 Yunanistan: 6 DOKUNULMAZLIK TÜRK TAKIMIN OLDU
YUNAN TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN İSİMLER:
Kadınlarda; Afroditi
Erkeklerde; Vasilikos
YUNAN TAKIMINDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Acun: Kadın erkek sayısı arasında ikiden fazla fark olamaz bu nedenle Yunan takımında sadece erkekler eleme adayı olacak. Sabriye geldiğinden beri hiç kaybetmediniz.
Sabriye: Ben geldiğimden beri her oyunu alıyoruz. Performansım istediğim gibi değil. Umarım kısa zamanda alışırım. Sayı alırım.
Bora: Yunan erkekler açlıkla iyi baş edemediler bu nedenle de performansları düştü. Onlardan birini göndereceğiz, bizim avantajımız olacak.
Acun: Bu hafta performansı yüksek olan yarışmacılarımızın ödülü ballı krokanlı kek ve portakal suyu. Erkeklerde; Nikos ve Hikmet. Kadınlarda; Afroditi ve Sude.
Oylama sonucunda çıkan isim: TONY
Vasilis Vasilikos’un belirlediği isim: SPYROS
Afroditi’nin belirlediği isim: SİMOS