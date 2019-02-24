Survivor 2019’da eleme adayları belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019’da eleme adayları belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan’da seyirciler heyecan dolu yarışları sıkı bir şekilde takip ediyor. Acun Ilıcalı’nın son bölümde hiç beklemediği bir şey oldu ve Türk takım dokunulmazlığı kaybetti. Son bölümde; Hikmet ile Yusuf arasında çıkan kavga oyun kaybettirdi. Potaya çıkan isimler ise sık sık kavga eden Atakan ile Bora oldu. İşte Survivor eleme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI: ATAKAN, BORA VE KAAN

DOKUNULMAZLIK OYUNLARI YUNAN TAKIM’IN OLDU

Acun: İkinci dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Kazanırsanız rahatsınız kaybederseniz final oynayacaksınız.

Türkiye: 7 Yunanistan: 10

Birinci dokunulmazlığı Türkiye, ikinci dokunulmazlığı Yunanistan kazandı. Final oyunu sonucunda dokunulmazlık sadece bir takımın olacak.

Türkiye: 0 Yunanistan: 3 Dokunulmazlık Yunanistan’ın oldu.

HİKMET İLE YUSUF TARTIŞTI, TAKIM OYUNU KAYBETTİ

Acun: Bir konsantrasyon sorununuz vardı. Hepinize bireysel dokunulmazlıkta başarılar diliyorum. Aranızdan bir kişi ayrılacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANANLAR

Murat: Maalesef bireysel dokunulmazlık oynayacağız.

Bora: Çok iyi bir skorla geldik. İkinci etapta rehavete kapıldık. Maalesef bizden birini yazacağız. Keşke yemek ödülü yerine bunu kazansaydık. Üzgünüz.

KADINLARDA; Ecem

ERKEKLERDE; Okay

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Hakan: Performansa yönelik bir isim yazılacak.

Yusuf: Sadece performans değil adada da anlaştığımız kişiler kalmalı. Takım olgusunu çürüten kişiler gitmeli.

Okay: Performansa göre değerlendireceğim ama potadan çıkan isim de var. Güçlü birini potaya soktunuz zayıf birini söylersem o elenir, o yüzden rakip olacak güçlü birini söylerim.

Ecem: Aklımda bir isim var ama arkadaşlarımla da konuşmak, fikirlerini öğrenmek istiyorum.

Acun: Takımızın oylama yapacağı ada konseyine hoşgeldiniz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Maalesef aday çıkmak zorunda.

Bora: Yenilmeyi sevmiyorum. Biraz rehavete uğradık. Karşımızda iyi bir takım var. Ufak bir tartışma oldu belki performansımıza yansımış olabilir.

Hikmet: Gerginliğimizi bence taşıdık. Gerginlikler oluyor. Çok büyütmedik ama ufak da olsa oldu. Dokunulmazlığın birinci etabını kazanmıştık, ikincisini ve üçüncüsünü kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bir gün hepimiz gideceğiz.

Acun: Bu hafta ödülünüz kurabiye ve sütlü kahve. Performansları en iyi olanlar: Erkeklerde; Spyros ve Atakan. Kadınlarda; Afroditi ve Seda.

ELEME ADAYLARI

Takımın oylama sonucu belirlediği isim; ATAKAN

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ecem; Performansının iyi olduğunu düşünmüyorum, adada da bizimle iyi değil, karakter olarak da anlaşamadığım için KAAN diyorum.

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Okay; Hak etmeyen bir pota görüyorum performansı düşük kişileri görmek isterim, Atakan performans birincisi. Atakan ile Borayı potayı paylaşmaları için BORA diyorum.

Atakan: Takım arkadaşlarım bana cephe almış, neyin ne olduğunu gördüm. SMS’im güçlü diye potaya kondum. Gerçekten Survivor’da daha ileriye dönük şeyler yapabileceğime inanıyorum. Benden bundan sonra ona göre tavır alırım. Kaderimde kalmak varsa kalırım gitmek varsa meşalemi söndürürlerse giderim.

Kaan: Ben buraya gelirken sevdiklerime söz verip geldim. Performans olarak iyi değil deseler de en hızlılardan biriyim. Ecem’in beni söyleyeceğini biliyordum. Ecem benimle aynı karede görünmek istemiyormuş kendini üstün görüyor herhalde.

Bora: Bunu bekliyordum. Okay’a bir iki sözüm var. Kızgınlık değil tutarsız bir davranış. Bu adada üç kişi ile problem yaşadım. Bekliyordum kararına saygı duyuyorum demeyeceğim, kararlarına saygı duyuyorum diyeceğim 4 kişinin. Burada olmak kötü ama sonunda ölüm yok.