Survivor’da dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2019 dokunulmazlık oyunu galibi…

Survivor’da dün gece Türk ve Yunan takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türklerin üstünlüğü ile tamamlandı. Survivor dokunulmazlık oyununu Yunan takımı 10-4 kaybetti. İşte Survivor son bölümden ayrıntılar…

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye – Yunanistan’da iki takım erzak ödülü için nefes kesen bir mücadele verdi. Türk takımı, rahat bir oyunla Yunan takımına karşı 10-7 skorla erzak ödülünü kazanan taraf oldu.



YUNAN TAKIMINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Peş Peşe kaybedilen oyunların ardından Yunanistan takımında tansiyon oldukça yükseldi. Türkiye takımı ise galibiyetin tadını çıkardı.

YENİ YARIŞMACI İLK OYUNUNA ÇIKTI?

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Yunanistan takımına yeni bir yarışmacı katılacak. Yunanistan takımına eski yarışmacılarından Dalaka dahil oldu. Bizim de takımımıza bir yarışmacı daha dahil olacak.

Hikmet: Dalaka'yı tanıyorum atlet olduğu için ben atletizmle ilgilendim. İyi bir atlet, daha önce Survivor'a katıldı. Bizim kızlarım güçlü, karşı taraf da güçlendi. Rekabet olursa daha iyi olur diye düşünüyorum.

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 4