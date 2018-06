Survivor’da dün akşam kim elendi? İşte Damla ve Turabi’nin son durumu…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da sona yaklaştıkça rekabet iyice kızıştı! Survivor’da Kıbrıs finalinde yer almak isteyen yarışmacılar dokunulmazlığı almak için tüm gücüyle yarışıyor. Sona yaklaşırken adaya başarılı yarışmacılar da bir bir veda ediyor. Survivor’da bu hafta performansı yüksek üç yarışmacı Sema, Turabi ve Murat arasından Sema elendi. Elenen isim Sema arkadaşları ile vedalaştıktan sonra adadan ayrıldı.

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: SEMA

Survivor’da bu hafta dokunulmazlığı Nagihan ve Adem kazanmıştı. Konseyde en çok çıkan isim Turabi olurken; Adem, Murat’ın ismini; Nagihan da Sema’nın adını vermişti. Dün akşam açıklanan sonuçlara göre en az oy oranı ile yarışmaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Sema adaya veda ederken “Çok değişik bir his. Daha önce yaşamadığımm bir his. Buraya gelirken de hiçbir şey hissedemedim. Herkes hayır gitmezsin dedi. Öyle bir kadrodayım ki eleyeceğim kimse yok. Son haftalardaki başarısızlığım benim Survivor’a veda etmeme sebep oldu. Burada çok güzel günlerim oldu çok zor geçse de. Parkura çıktığım zaman kendimi çok iyi hissettim. Burada olduğum için kendimi hep şanslı hissettim. İki arkadaşımla beraber All Star’ı devam ettirme şansım olduğu için gurur duydum. Keşke yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Elimden geleni yaptım. Ama çok başarılı finaller yapamadım. Üzgünüm. Turabi sakat Adem benchte yalnız kalacak. Bugün gidiyorum ama hiçbir şeyin bittiğini düşünmüyorum. Umarım bundan sonra Adem’in ve Turabi’nin hayali benim hayalim. Teşekkür ederim.” dedi.

TURABİ VE DAMLA OYNAYABİLECEK Mİ?

Acun Ilıcalı Damla ve Turabi’nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, yaptığı açıklamayla Damla’ya müjdeyi verdi. Damla artık oyun alanında yarışabilecek. Ayağındaki problemin çoğunun çözüldüğü belirtildi. Turabi hakkında yaptığı açıklamada ise hala oynama şansının olmadığını belirtti. Doktor Metin Kuş’un arkadaşlarıyla yapacağı toplantının ardından verilecek olan kararla birlikte 2 gün içinde Turabi hakkında karar verilecek. Önemli doktorların vereceği kararın ardından Turabi hakkında kesin karar verilecek.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Survivor’da eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, adaların birleştiğini ve dokunulmazlık oyunlarının takım halinde değil bireysel olarak oynanacağını söyledi. Yarışmacıların bundan sonra bireysel olacağını ifade eden Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında yarışacaklarını da yarışmacılara açıkladı. Ilıcalı’nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirlerken üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılacak oylama sonrası belirlenecek. Böylece eleme potasında üç aday yer alacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Kıbrıs finaline adım adım yaklaşılırken ödüllerin büyüklüğü de gitgide artıyor. Kazanan yarışmacıların adadan ayrılıp güzel bir ziyafet verip keyifli bir alışveriş yapacağı yarışmayı kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise Anıl kazandı. Nagihan yanında Hakan’ı götürürken Anıl ise Hilmi Cem’i seçti.