Survivor’da duygu dolu anlar! Ceyhun yarışı kazanarak kızına armağan etti ve…

Survivor 2020'de duygu dolu anlar yaşandı. Gönüllüler yarışmacısı Ceyhun Uzun, Sercan Yıldırım ile yaptığı parkur yarışını kazanarak vefat eden kızına armağan etti. Yarış sonunda tüm yarışmacılar duygusal anlar yaşayarak Ceyhun Uzun'a destek oldu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eşleştiği Sercan Yıldırım’ı parkur oyununda son anda yenmeyi başardı. Yarış sonunda Ceyhun Uzun oyun alanına kanser hastalığından vefat eden kızı için kalp çizerek adını yazdı. Ceyhun Uzun’un yarışı kazanarak kızına armağan etmesi adada duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

CEYHUN YARIŞI KIZINA ARMAĞAN ETTİ!

Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, Sercan Yıldırım ile parkur yarışında karşılaştı. Ceyhun Uzun zaferini kanser hastalığından ölen kızına armağan ederek, oyun alanına kalp çizdi ve kızının adını yazdı.