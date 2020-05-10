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Survivor’da eleme adayı belli oldu! Hangi takım Survivor dokunulmazlık oyununu kazandı?
Survivor’da eleme adayı belli oldu! Hangi takım Survivor dokunulmazlık oyununu kazandı?
Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Her erzak hem de dokunulmazlık oyununu bir arada oynayan yarışmacılar tüm güçlerini parkura yansıtlar. Survivor'da Yasin'in oyun sırasında Evrim'e bağırması gergin anlara neden oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Magazin 10 Mayıs 2020 - 00:16

Survivor’da her hafta olduğu dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Bu kez tek oyunda hem dokunulmazlık hem de erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar oyunun final kısmındaki puzzleda stresli anlar yaşadı. Peki Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI: BERKAN

Survivor ada konseyinde Gönüllüler takımı kendi arasında yaptığı oylama sonucu ismi çıkan isim Berkan oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunuda kazanan takım Ünlüler oldu.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler: 8

 

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