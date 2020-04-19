Survivor’da eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı?

Survivor'da son bölümlerde gittikçe artan stres ve gergin ortam yeni bölümde de devam etti. Acun Ilıcalı yarışmacılara yeni eleme sistemini tanıttı. Tartışmalar içerisinde geçen dokunulmazlık oyunu ardından ilk eleme adayı belli oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan ile birlikte yarışmacılar arasında tartışmalarda artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ve Ünlüler takımı arasındaki tartışmanın damga vurduğu dokunulmazlık oyunun ardından ada konseyi ile ilk eleme adayı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te çok ama çok bir oyuna hoş geldiniz. Survivor yarışmacıları birleşme partilerinin ardından sürprizlere hazırlıklı olmalı. Burda 10’ar 20’şer kilo vermek yarışmacıları mutlu etmek istiyor. O yüzden bugün ödül oyunu ile dokunulmazlık oyunun birleştirdik.

Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler: 9

SURVİVOR ELEME ADAYI: BARIŞ

Survivor dokunulmazlık oyunu ardından düzenlenen ada konseyin haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşlarının 5’inin oyunu alan Barış eleme adayı olarak gösterildi.

SURVİVOR’DA ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemini yarışmacılara anlattı; “Bugünkü oyunu kaybederseniz telafisi olmayacak. Bundan sonrai eleme sistemindeki değişikliği anlatıyorum. Dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Konseyde SMS oylaması olacak, kaybeden takımdan bir tane aday çıkacak. Yarın oynanacak oyunu diğer takım kaybederse; aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Salı günü yapılacak konseyde de iki takımın adayları ortaya çıkacak, en az oyu alan veda edecek. Oylamada birinci ve ikinci olan isimler iki isim daha belirleyecek. Yani iki takım kaybederse üçer aday çıkacak, 6 eleme adayı olacak. İki oyunu da aynı takım kaybederse SMS oylaması yapılmayacak, sadece ada oylaması yapılacak. Salı günü SMS birincisi üçüncü adayı belirleyecek.”