Survivor’da eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu ardundan haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. İlk oyunu gönüllüler takımı kaybetmiş, elenme adayı olarak ise Berkan gösterilmişti. Pazar günü oynanan dokunlmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybetti. Peki Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu ardından elenme adayları belli oldu. İlk oyunu kazanan ünlüler takımı karşısında bu kez kazanmak isteyen gönüllüler takım oyun parkuruna iddialı olarak çıktı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan yarışta gülen tarafın gönüllüler takımı oldu. İşte Survivor’da bu akşamki ada konseyinde yaşanan gelişmeler…

SURVİVOR ELEME ADAYI: MERT

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Ünlüler için yapılan ada konseyinde bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Bu isim yapılan oylama ile Mert oldu. Dünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Berkan olmuştu.

EVRİM VE NİSA İLE VOLEYBOL MAÇI RÖVANŞI!

Acun Ilıcalı, 3-2 kazandıkları voleybol maçı sonrası bu gece ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sosyal medyada maçı yüzde 70 oranında Evrim ve Nisa'nın kazanacağı yönünde mesajlar olduğunu paylaştı. Ilıcalı, ayrıca maçı nasıl kazandıklarını bilmediğini, voleybol oynamayı bilmediğini ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası rövanş maçının oynanabileceğini açıkladı. Evrim'in de talebi üzerine Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Evrim-Nisa ikilisi rövanş maçına çıkacak.