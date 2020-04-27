Survivor’da eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı, Survivor Aycan’ın şifresini çözdü!

Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan artmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir ismi eleme adayı olarak belirledi. Geceye damga vuran olay ise Acun Ilıcalı ve Aycan arasında yaşandı. Acun, Aycan'ın arkadaşlarıyla şifreli konuşmasını çözdüğünü ada konseyinde anlattı. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? İşte gecede yaşananlar...

Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyunu ardından elenme adayları belli oldu. İlk oyunu kazanan gönüllüler takımı karşısında bu kez kazanmak isteyen ünlüler takım oyun parkuruna iddialı olarak çıktı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan yarışta gülen tarafın ünlüler takımı oldu. Ancak bu kez ada konseyin en dikkat çeken olay eleme adayı belirlenmesi değil, Acun Ilıcalı’nın Aycan’ın şifreli konuşmasını çözmesi oldu. Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu. İşte Survivor'da bu akşamki ada konseyinde yaşanan gelişmeler…

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI: GİZEM

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam dokunulmazlık ödülünü kaybeden Gönüllüler takımı için konsey düzenlendi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmadan son haberleri paylaşırken, eleme adayı için oylama yapıldı. Bu akşamki konseyde eleme adayı Gönüllüler takımından Gizem oldu. Böylece 1. eleme adayı Yunus Emre, 2. eleme adayı ise Gizem olarak belirlendi. Bir sonraki konseyde ise iki yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlenecek.

Gizem: ” Hiçbir arkadaşıma kızgın değilim geldiğimden beri bir türlü istenilen performansı gösteremedim”



ACUN ILICALI, AYCAN'IN ŞİFRELİ KONUŞMASINI ÇÖZDÜ!

Acun Ilıcalı, bu akşamki ada konseyinde, Aycan Yanaç'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın detaylarını paylaştı. Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşı ile mesajlaştığı anları esprili şeklinde anlatması kahkahalara sebep olurken şifrenin ne olduğu hem yarışmacılar hem de izleyenler tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, Aycan'ın 2 hafta önce kazandığı iletişim ödülü esnasında arkadaşıyla üç harf (A,Y,Ö) üzerinden şifreli olarak anlaştığını açıkladı. İşte Aycan'ın mesajlarındaki şifre…