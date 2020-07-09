Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Barış’ın sakatlığı sonrasında…

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Barış’ın sakatlığı sonrasında…

Survivor 2020'nin yeni bölümünde bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da finale günler kala bu akşam bir eleme adayı daha belli oldu. Barış'ın sakatlığı ise dokunulmazlığı kazananı belirleyen nokta oldu. Peki bu akşam Survivor 2020'de eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020’nin 130. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümüne girilirken, yarınki eleme öncesinde bu akşam dokunulmazlık oyunu ve ardından konsey heyecanı yaşandı. Şampiyon olabilmek adına parkurlarda son güçlerini kullanan yarışmacılar zaman zaman sakatlık sorunu yaşıyor. Bu akşam da Barış dokunulmazlık oyunu finalinde sakatlandı ve oyunu yarım bırakmak zorunda kaldı. İşte Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda dokunulmazlığı almak için mücadele eden yarışmacılardan Yasin son atışlarda başarılı olamaması nedeniyle sinirlenmesi dikkat çeken olaylar arasında yer aldı. Dokunulmazlık finaline kalan yarışmacılar ise Cemal Can ile Barış oldu. İki yarışmacı finalde mücadele ettiği sırada Barış, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve dokunulmazlığı Cemal Can kazanmış oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Barış’ın sakatlanarak çekilmesi nedeniyle Cemal Can oldu. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor 2020’de yarın yapılacak eleme öncesinde bugün eleme adayının belirleneceği konsey için bir araya gelindi. Cemal Can elee adayı olarak Elif ismini verdi.