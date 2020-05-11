Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? Konseyde duygusal anlar!

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? Konseyde duygusal anlar!

Survivor 2020'de bu akşam haftanın ikincii dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrası ise ada konseyinde eleme adayı belirlendi. Acun Ilıcalı anneler günü sebebiyle yarışmacılara sürpriz yaparak annelerinden gelen videoları izleme fırsatı sundu. Anneler mesajlarını iletirken hem yarışmacılar hem de izleyenler duygusal anlar yaşadı. Peki Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Her akşam ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında bu gece dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım arasındaki dokunulmazlık oyunu başa baş bir mücadeleye sahne olurken, parkurdaki atış kısmında puanlar saniyelerle alındı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise ada konseyi gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı, Anneler Günü nedeniyle yarışmacılara sürpriz yaparak, yarışmacılara annelerinden gelen videoları izlettirdi. Yarışmacılar annelerinden gelen videoları izlerken göz yaşlarına hakim olamadı. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020’de bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Haftanın elemesi öncesinde bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar başa baş bir mücadele sergiledi. Saniyelerle puanlar kazanılan dokunulmazlık oyununda son haftaların favori takımı Gönüllüler 10’a 4’lük skor ile ödülün sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü 3’te 3 yapan Ardahan’a verdi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Ünlüler takımı oldu. Dün yapılan konseyde Gönüllüler takımından Yunus Emre eleme adayı olmuştu. Bu akşamki konseyde ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımında ilk eleme adayı Mert Öcal olarak belirlendi.

SURVİVOR’DA ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu ardından ada konseyi gerçekleşti. Acun Ilıcalı, Anneler Günü nedeniyle konseyde yarışmacılara sürpriz yaparak, annelerinden gelen videoları izlettirdi. Yarışmacılar annelerinden gelen videoları izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.