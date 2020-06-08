Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığın ardından ise ada konseyinde ilk eleme adayı belirlendi. Parkurda karşı karşıya gelen iki takım yarışmacıları zaman zaman gergin anlar da yaşadı. Özellikle Sercan ile Yasin arasındaki tartışma geceya damgasını vurdu. Peki Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?

Son 8 yarışmacının belirleneceği çeyrek finale adım adım yaklaşılırken, bu akşam dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, dün oynanan ilk dokunulmazlığın ardından ikinci dokunulmazlık oyunu oynanadı ve ada konseyi gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda Sercan ile Yasin arasında gerginlik yaşanırken, diğer yarışmacılar arasında da zaman zaman atışmalar oldu. İşte Survivor 2020’de bu gece yaşananlar…

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım yarışmacıları çeyrek final öncesi varını yoğunu ortaya koyarken, zaman zaman gerginlikler de tırmanışa geçiyor. Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununda Yasin ile Sercan arasında tartışma yaşandı ve oyun sonrasında da devam etti. Bu akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununu ise Mavi takım kazanmayı başardı. Acun Ilıcalı, 4’te 3 yaparak takımına büyük destek veren Ardahan’a ödülü verdi.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de bu akşam ada konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konsey öncesinde dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginliğin ardından yarışmacılara söz hakkı verdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma nedeniyle iki isim de açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, haftanın ilk eleme adayını yapılan oylama ardından açıkladı. Yarışmacıların oyları sonucunda Kırmızı takımdan Barış Murat Yağcı ilk eleme adayı olarak belirlendi.

SERCAN İLE YASİN ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK!

Survivor 2020'de ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Yasin ile Sercan sert bir şekilde tartıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında seremonide söz isteyen Yasin “Survivor'da hepimizin hedefleri var. Bu yüzden burada çirkinleşmenin ve çirkefleşmenin alemi yok.” diyerek Sercan'ın oyun içerisinde hakaret ettiğini söyledi. Bu sözler sonrasında Survivor Sercan “Diskalifiye olmuş birinden bu tarz sözler duymak beni şaşırttı” diyerek kimseye hakaret veya küfür etmediğini söyledi. Survivor Sercan, Gönüllüler ekibinin Survivor 2020'nin başından beri mağdur edebiyatını çok iyi yaptığını söyledi. Yasin'in “Takım olarak bizle muhatap olmayın” demesine karşın Sercan, söyleyeceklerinin devamının konseyde geleceğini belirtti. Bu sözler sonrasında ikili arasındaki tartışma sona erdi. Fakat kamplarına doğru giderken Yasin ile Sercan birbirine laf atmaya devam etti. Ve bir anda tansiyon yükseldi. İkili arasındaki gerginliğin artmasını arkadaşlarının araya girmesi ile önlendi.