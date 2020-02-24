Survivor’da eleme adayı kim oldu? Ünlüler takımından bir isim potada!

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Ünlüler takımından bir isim potada!

Dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Ünlüler takımından bir isim eleme potasına gitmek zorunda kaldı. Gece boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde çok iyi bir oyun ortaya koyan Gönüllüler, avantaj oyununu, 2. dokunulmazlık oyununu ve son olarak Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ile Gönüllüler, birer dokunulmazlık oyununu kazanınca final oyunu oynandı. Soluk soluğa izlenen Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi. Gönüllüler Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı oyunu kaybetmenin hüznünü yaşarken takımdan bir isim eleme potasına girdi. Yapılan oylamalar sonucunda Derya eleme adayı oldu.

AVANTAJ OYUNU HEYECAN KATTI

Oyun öncesinde ise seçme avantajı için takım olarak oyun oynadılar. Son bölümde avantaj oyunu için her iki takımdan dört kadın, dört erkek karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını, hem erkekler hem kadınlarda avantaj oyununu kazanan takım elde etti.