Survivor’da eleme adayları belli oldu! Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kaybetti

Survivor'da dün akşam yapılan dokunulmazlık oyununu büyük bir fark ile Gönüllüler kaybetti. Survivor'da dün akşam eleme adayları Yağmur ve Birsen oldu. Peki bu akşam oynanana dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme potasına girdi?

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Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı bu akşam Survivor tarihinin en büyük ödülünü açıkladı. Aynı zaman tüm eleme adaylarının belli olduğu bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi vardı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Survivor’da eleme adayları ise Yağmur, Birsen, Damla ve Nagihan oldu. İşte Survivor son bölümden detaylar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her bölümde heyecanın daha arttığı Survivor'da dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Yağmur ve Birsen aday olmuştu. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan da 2 kişi potaya girerek eleme adayı olacak.

DAMLA VE NAGİHAN DA ELEME POTASINA GİRDİ

Bu akşam yapılan Ada Konseyi’nde 4’der defa ismi çıkan Damla ve Nagihan da eleme potasına girmişti.

NAGİHAN: ŞOKTAYIM





Eleme potasına giren Nagihan “Şu an şoktayım” dedi. Nagihan “Hiç ummadığım bir ismin beni yazması çok şaşırttı. Birini isimimi neden yazdığın düşündüm onun şokunu yaşadım. Bizim Anıl’la hiç bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Neden diğer arkadaşlarla birlik içine girip hareket ediyor. Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya dostunu.. Mustafa sığıntı diyordun sanırım yanlış kişiye söyledin” dedi.

OYUN

Mustafa Kemal – Murat: Mustafa Kemal kazandı.

Turabi – Hakan: Hakan kazandı.

Merve Aydın – Nagihan: Nagihan kazandı.

Ümit Karan – Hilmicem: Ümit Karan kazandı.

Adem – Anıl: Anıl kazandı.

Sema – Yağmur: Sema kazandı.

Turabi – Murat: Turabi kazandı.

Adem – Hakan: Adem kazandı.

Merve – Damla: Merve kazandı.

Ümit Karan – Anıl: Ümit Karan kazandı.

Mustafa Kemal – Hilmicem: Mustafa Kemal kazandı.

Sema – Nagihan: Nagihan kazandı.

Mustafa Kemal – Hakan: Mustafa Kemal kazandı.

Turabi – Anıl: Anıl kazandı.

Sema – Nagihan: Nagihan kazandı.

Adem – Hilmicem: Hilmicem kazandı.

Ümit Karan – Murat: Ümit Karan kazandı.

ÜNLÜLER: 10 GÖNÜLLÜLER:7

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU

OYUNU KAYBEDİNCE SEMA ELİNİ KIRDI

Takımı 9-5 öndeyken Nagihan’la yarışa çıkan Sema, Nagihan’a karşı kaybedince adeta çılgına döndü. Sakatlığına isyan eden Sema elini yarışmacıların oturduğu bençe vurdu.”Kırılacaksan kırıl” diyerek kolunu bençe vuran Sema’ya, doktor Metin Kuş müdahale etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yaptığı hareketten sonra Metin Kuş’a pişman olmadığını söyleyen Sema, herkesi kızdırdı. Yarışmacı, Acun Ilıcalı’nın tepkisine ve “Bir daha bunu yaşar mıyız?” sorusuna ise “Onu bilemeyiz” yanıtını vererek Acun’u çileden çıkardı.