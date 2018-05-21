Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da eleme adayları kimler?

Uzun zamandır Survivor'da oyunları kazanan gönüllüler iki akşam üst üste dokunulmazlık oyununu kaybetti. İlk akşam eleme adayları Yağmur ve Birsen olmuştu. Dün akşam oynanan oyunda nefes kesen mücadelenin ardından Survivor'da kaybeden yine Gönüllüler oldu. Peki Survivor'da eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kaç kaç kazandı?

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Survivor 2018’de birleşme partisi sonrası heyecan daha da büyüdü. Bu hafta eleme potasına giren adayların tamamı Gönüllülerden oldu. Survivor’da dokunulmazlık oyununu 10-7 kazanan Ünlüler uzun zamandan sonra rahat bir nefes aldı. Kaybeden Gönüllüler iki eleme adayı daha belirledi. Konseyde çıkan isimler Nagihan ve Damla oldu. Böylece Survivor’da bu haftanın eleme adayları Nagihan, Damla, Birsen ve Yağmur oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her bölümde heyecanın daha arttığı Survivor’da dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Yağmur ve Birsen aday olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllülerden iki eleme adayı daha çıktı. Bu akşam yapılan Ada Konseyi'nde 4'der defa ismi çıkan Damla ve Nagihan da eleme potasına girmişti.

NAGİHAN: ŞOKTAYIM

Eleme potasına giren Nagihan “Şu an şoktayım” dedi. Nagihan “Hiç ummadığım bir ismin beni yazması çok şaşırttı. Birini isimimi neden yazdığın düşündüm onun şokunu yaşadım. Bizim Anıl'la hiç bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Neden diğer arkadaşlarla birlik içine girip hareket ediyor. Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya dostunu.. Mustafa sığıntı diyordun sanırım yanlış kişiye söyledin” dedi.

ACUN ILICALI'DAN ÖDÜL AÇIKLAMASI

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyi öncesi ödül açıklaması yaptı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, yapılacak iki oyunun ardından Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceklerini ve kazanan takımın İstanbul'a gideceğini açıkladı.