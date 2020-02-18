Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki rekabet iyice kızışıyor. İlk günde dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı, ikinci günde ödül oyununu kaybetmişti. Gönüllüler takımı ise son ödül oyununu kazanarak moral depolasa da aralarından bir kişiye veda edecekler. Peki Survivor'da eleme adayları kimler? Survivor 2020'de adaya kim veda edecek?

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam adaya veda edecek isim belli olacak. İlk iki günün ardından Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmış ardından ödül oyununu kaybetmişti. Gönüllüler takımı ise ilk gün kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrasında ödül oyununu kazanmış ve yarışmacıların moralleri yerine gelmişti. Ancak Gönüllüler takımı, değişen Survivor kuralları kapsamında dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle ilk eleme adayını (Fatma Günaydın) çıkarmak zorunda kalmıştı. Peki Survivor’da diğer eleme adayları kimler? Survivor’da adaya veda eden isim kim olacak?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu akşam Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni yarışma kuralları kapsamında, dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı adaya veda edecek. İlk Gönüllüler takımı ilk eleme adayını Fatma Günaydın olarak belirledi. Fatma Günaydın ile birlikte iki kişi daha halk oylamasıyla belirlenecek ve bu iki kişi 2. ve 3. eleme adaylarını açıklayacak. Yapılacak son oylama ile adaya veda edecek isim belirlenecek.