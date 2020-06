Survivor’da eleme heyecanı! İşte Survivor 2020’ye veda eden son isim!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde eleme konseyi gerçekleştirildi. Her gün ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran yarışmanın bölümünde iletişim ödülü ve ardından da eleme konseyi yapıldı. Son 8 yarışmacının belirleneceği çeyrek final öncesinde bugün bir isim daha adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yapılan oylamaların ardından eleme adayları Yasin, Evrim, Berkan ve Yunus olarak belirlendi. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2020'de elenen son isim...

Her akşam ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılar eleme konseyi öncesinde iletişim ödülünü kazanabilmek için ter döktü. Eleme konseyinde ise bir kişi daha Survivor’a veda etti. Survivor’da adım adım finale yaklaşılırken, bu akşam mavi takım ile kırmızı takımdan ikişer eleme adayı belirlendi. Mavi takımda en fazla oyu Cemal Can ve Nisa aldı. Kırmızı takımda ise Barış ve Sercan en çok oyu alan isimler oldu. Kırmızı takımda eleme adayları direkt olarak belli olurken, mavi takımda birinci olan Cemal Can ve Nisa birer eleme adayı çıkardı. İşte Survivor’da bu akşam elenen isim ve gecede yaşananlar…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜ YİNE DUYGULANDIRDI!

Survivor’ın her iletişim ödülünde olduğu gibi bu gün de yarışmacılar ödülü kazanabilmek için büyük çaba gösterdi. Kırmızı takım ile Mavi takım arasında oynanan iletişim ödülü zaman zaman gergin dakikaların yaşanmasına da neden oldu. Özellikle Yasin ile Nisa arasındaki tartışma dikkat çekti. Bu akşamki ödül oyununu kazanan takım ise aileleriyle telefonda konuşabilecekti. İletişim ödülünü kazanan takım ise Mavi takım oldu ve telefonda aileleriyle konuşma fırsatı yakaladı. Yasin, Evrim, Ardahan, Nisa ve Cemal Can aileleriyle yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Bu akşam yapılan eleme konseyinde heyecan doruktaydı. Haftalık takımların son gününde eleme konseyi gerçekleştirildi ve bir kişi daha adaya veda etti. Önümüzdeki hafta yapılacak elemeyle çeyrek finale kalan isimler belli olacak. Bu akşam ise yapılan oylama sonucunda Mavi takımdan Cemal Can ve Nisa en iyi iki isim seçildi. Kırmızı takımda ise Barış ve Sercan en çok oyu alan yarışmacılar oldu. Kırmızı takımda eleme adayları Yunus Emre ve Berkan olurken, Mavi takımda Evrim ve Yasin eleme adayı olarak seçildi. Bu isimlerden en az oyu alarak Survivor 2020’ye veda eden isim ise Yunus Emre Özden oldu.

YASİN, NİSA VE CEMAL CAN ARASINDA GERGİNLİK!

Survivor 102. bölümde skor 5-3 iken Kırmızı takımdan Berkan ile Mavi takımdan Nisa parkura çıktı. Yarışmacıların ellerinde taşıdıkları iki küpü devirmeden engelleri aşarak atışlara gelmesi gerekiyordu. Survivor Nisa, parkuru önce tamamlayıp atışlara geldi. Bu sırada Yasin “Hadi Nisa biraz çabuk” dedi. Nisa ise “Sus” diyerek karşılık verdi. Survivor Nisa, atışlara önce gelmenin avantajı ile oyunu kazanarak skoru 6-3 yaptı.

Oyundan sonra Mavi takımın benchinde Yasin ile Nisa arasında tartışma başladı. Nisa “Bana hızlı ol deme. Zaten elimden geleni yapıyorum” diyerek Yasin'e tepki gösterdi. Nisa, konsantrasyonu bozduğu için atışlar sırasında bağırmamasını söyledi. Survivor Yasin de “Kendi ayarınızı düzelteyim derken benim ayarımız bozuyorsunuz” diyerek kendi ayarının bozulması ile takımın ayarının bozulacağını söyledi. Takımın kaptanı Cemal Can, Yasin'i sakinleştirmeye çalıştı. Fakat Yasin, Nisa'dan sonra Cemal Can'a da tepki gösterdi. Tansiyonun iyice yükseldiği Mavi takımda Yasin'in benchten uzaklaşması ile tartışma sona erdi.