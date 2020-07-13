Survivor’da kim elendi, kimler kaldı? Survivor yüzleşme konseyinde neler yaşandı?

Dün akşam ekranların fenomen yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Artık finale sayılı günler kalırken, dün akşam adada eleme konseyi oluşturuldu ve Survivor 2020’ye veda eden isim belli oldu. SMS oyları sonucunda Berkan Karabulut elenen isim oldu. İşte 12 Temmuz Survivor 2020’de yaşananalar…

Survivor'da final heyecanına sayılı günler kaldı. Dün akşam ekranlarda olan 134. bölümde, son dört yarışmacıdan biri daha adaya veda etti. Dokunulmazlık oyununu büyük bir efor göstererek kazanan Cemal Can'ın olmadığı eleme adayları potasında Berkan, Yasin ve Barış üçlüsü eleme heyecanı yaşadı. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar…

SURVİVOR'DA ELEME HEYECANI

Survivor 2020, bu akşam ve yarın akşam yapılacak büyük finale sonrasında ekranlara veda edecek. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor finalinin İstanbul'da Galataport'da yapılacağını açıklamıştı. Dün akşam adada yüzleşme konseyi oluşturuldu ve elenen bazı isimler canlı yayına bağlandı.

SURVİVOR YÜZLEŞME KONSEYİ

Bu akşam canlı olarak ekranlara gelen Survivor 2020'nin 134. bölümünde elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi'nde yarışmacılara sorular yöneltti. Yüzleşme Konseyi'nde Evrim Keklik ile Berkan arasında geçen ‘Naylon Kumaş' gerilimi yaşandı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Aycan'ın Barış'a yönelttiği sorunun uygun olmadığını dile getirdi ve ‘Seninle de canlı yayına çıkılmazmış' ifadelerini kullandı.

Evrim: ” Berkan benim arkamdan naylon kumaş demiş. Naylon kumaş ne demek. Muhakkak sevgi dolu iyi bir ailede büyümüştür ama önce bir buna cevap ver sonra ailenin de cevap vereceği konular olacak merak etme”

Berkan: ” Benim söylemim senin karakterin ile ilgili değil o anki durum ile ilgiliydi sen yanlış anlamışsın. Aile konusuna girdin çok güzel bir ailede büyüdüm istersen seni davet ederiz gelirsin boşnak böreğimizi yersin”



Aycan: ” Barış benim yanımda geğirme ağzını şapırdatma diye 10 kere söylememe rağmen buna dikkat etmedin ama sonra karşı takıma geçince dikkat etmeye başladın”

Acun: ” Aycan seninle de canlı yayına çıkılmazmış, şu an ulusal bir kanaldayız”

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de bu akşam bir veda konseyi daha yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan canlı yayın ile SMS oylaması sonrasında bir yarışmacı daha Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazanması nedeniyle Berkan, Barış ve Yasin üçlüsü arasında oylama yapıldı. SMS oylamalarının ardından Survivor 2020'ye veda eden yarışmacı Berkan Karabulut oldu. Böylece Barış, Cemal Can ve Yasin şampiyonluk şansını sürdürdü.

YARIN AKŞAM YARI FİNAL YAPILACAK

Kalan 3 isim ise Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'daki büyük finale doğru yola çıktı. Pazartesi akşamı yayınlanacak yarı finalde üç yarışmacıdan bir isim daha elenecek ve ardından salı akşamı büyük finalde şampiyon belli olacak.