Survivor’da elenen isim dikkat çekti! Survivor 2018’de bu hafta kim elendi?

Survivor'da en dikkat çeken isimlerden olan biri elendi ve birçok Survivor izleyicisini şaşırttı. Survivor'da bu hafta eleme potasında Ümit Karan, Turabi, Damla ve Hakan vardı. İşte Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı...

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İzleyicileri tarafından merakla takip edilen yarışma programı Survivor’da dün akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Survivor’da dün akşam etkili adayların olduğu bir eleme potası vardı. İzleyiciler Survivor’da dün akşam kim elendi sorusunun cevabını araştırırken, gelen SMS oyları sonucu belirledi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımı ada konseyinde takımlarından Ümit Karan ve Turabi’nin isimlerini eleme adayı olarak belirledi. Gönüllüler takımında ise eleme adayları Hakan ve Damla olmuştu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Ümit Karan oldu.

ÜMİT KARAN’DAN ŞOK HAREKET!

Ünlüler takımında yer alan Ümit Karan, hem kendi takımı hem de Gönüllüler takımıyla vedalaştı. Fakat tek bir ismi pas geçti. O da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal’di. Mustafa Kemal ile vedalaşmayan Ümit Karan eleme gecesine adeta damga vurdu. Herkes Mustaf Kemal’in Merve ismini vermesini bekliyordu. Kendi ismini duyan Ümit Karan ise bu duruma tepki gösterdi ve Mustafa Kemal’e ‘hain’ dedi.