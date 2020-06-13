Survivor’da Elif ve Nisa sakatlandı mı?

Survivor’da Elif ve Nisa sakatlandı mı?

Survivor 2020'nin 106. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında iki talihsiz olay yaşandı. Oyun sırasında Elif havuzda boynunda sakatlanıyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Elif, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Diğer yandan ise Nisa 3 metre yüksekliğindeki parkurdan aşağıya düşüyor.

Survivor 2020’nin 13 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Ardahan’ın kaptan olduğu mavi takım ile Cemal Can’ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Ancak büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa herkesi korkutuyor.

SURVIVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor. Arkadaşlarının korku içinde kaldığı, Cemal Can'ın gözyaşlarına boğulduğu bu anlarda Nisa'ya ne olduğu ise merak konusu oldu.

SAĞLIK DURUMLARI YENİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Çeyrek finali garantileyen ilk yarışmacı olan Survivor Elif'in yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.