Survivor’da erzak oyununu ve bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor’da beklenen an gerçekleşti ve adalar birleşti!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmacıla erzak oyununda ve bireysel sembol ödülü oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor'ın yeni bölümünde erzak ödülünü ve bireysel sembolü kazananları sayfamızd sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor'da bu akşam yaşananar...

TV8 ekranlarında her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Survivor 2020 yarışmasında bu akşam takmlar erzak ödülü ve bireysel sembol için yarıştı. İlk olarak erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar büyük mücadele sergileyerek erzak ve orman evi ödülü için tüm hünerlerini sergiledi. Bu yarışın ardından ise her hafta oynanan ve yarışmanın ileriki bölümleri için büyük öneme sahip olan bireysel sembol ödülü için mücadele edildi. İşte bu akşam erzak ve bireysel ödülleri kazananlar…

SURVİVOR’DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki 82. yeni bölümünde erzak ödülü nefesleri kesti. İki takım yarışmacıları erzak ve orman evinde kalma ödülü için büyük mücadele sergilerken, bu hafta erzağı kazanan takım 10’a 5’lik skor ile Gönüllüler oldu.

BİREYSEL ÖDÜLÜ KİMLER ALDI?

Bu akşamki bireysel sembol ödülünde yarışmacılar denge oyununda birbirleriyle yarıştı. Sona kalanın kazanacağı biresyel sembol ödülünde erkeklerde Ardahan galip gelirken, kadınlarda ise Nisa ödülün sahibi oldu.

BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİ

Survivor 2020’de beklenen an gerçekleşti. Yarışmada finale adım adım yaklaşılırken Ünlüler ile Gönüllüler’in kampları birleşti. Survivor’ın 82. bölümünde iki takımın kamp alanları birleşti. Yarışmanın kalan kısmında artık ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek. Ünlüler takımının kaldığı kamp alanı daha geniş olduğu gerekçesiyle, gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor’ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak ünlüler takımının yanına gitti. Öte yandan Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan’a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı ve yarışmacılar bu anlarda birbirlerine bir hayli hoşgörülü davrandı.