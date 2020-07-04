Survivor’da final öncesinde Elif şoku! Hastaneye kaldırıldı!

Survivor 2020’nin finalin favori isimlerinden olan 125. bölümündeki iletişim ödülü oyununda kırmızı takımdan Survivor Elif yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

ELİF HASTANEYE KALDIRILDI

Daha önce yaşadığı bir sakatlığı yeniden nükseden Elif Survivor 2020 iletişim oyunu esnasında korku yolu anlar yaşandı.

Kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle yürümekte zorlanan Elif’e Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale etti. Doktor Ulaş Köksal ile konuşan Elif’in oyuna devam edemeyeceği açıklandı.

Oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Survivor Elif, yaşadığı sakatlığı anlatarak “Önceki çamur oyununda kasığımda gerilme hissetmiştim. İlk oyunda tekrar oldu ancak devam etti ve ağrım artmaya başladı. Performansımı da etkiledi. Daha fazla devam edemedim. Doktorumuzla karar verdik ve hastaneye gideceğiz” dedi.

Elif, Doktor Ulaş Köksal ile birlikte tedavi için hastaneye götürüldü.