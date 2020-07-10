Survivor finali ne zaman? Survivor’da finale kalan isimler…

Survivor'da final heyecanı yaklaşıyor. Eleme konseyinde dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir eleme adayı belirledi ve ardından veda eden isim açıklandı. Böylece Survivor’da final dörtülüsü de belli oldu. Survivor'da finale kalan isimler ve final tarihi haberimizde...

Dün akşam Survivor 2020'de bu akşam bir kişi daha adaya ve hayallerine veda etti. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Elif ismini vermişti. Bu akşam ise Berkan dokunulmazlık oyununu kazandı ve konseyde eleme adayı olarak Cemal Can adını söyledi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Böylece eleme adayları Elif ve Cemal Can oldu. Seyircilerin toplu oylaması sonucunda iki isim arasında daha az oy alarak Survivor 2020'ye veda eden son isim Elif Yıldırım Gören oldu.

FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da bu akşamki eleme konseyi ardından final dörtlüsü de belirlendi. Elif'in yarışmaya veda etmesinin ardından son 4 yarışmacı Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış oldu.

SURVİVOR FİNAL PROGRAMI

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor’dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.