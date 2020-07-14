Survivor’da finale kimler kaldı? Survivor yarı finalinde kim elendi?

Survivor'da dün gece biri daha elendi ve Survivor 2020'nin finaline kalan isimler belli oldu. Barış, Cemal Can ve Yasin yarı finalist olarak dün akşam yarıştı. İşte bu akşam gerçekleştirilecek finale kalan isimler ve Survivor 2020 finaline dair detaylar...

Survivor’da dün akşam yarı final heyecanı yaşanıdı. Survivor yarı finali canlı yayın olarak Galataport İstanbul’da düzenlenirken SMS oylamasının ardından bir yarışmacı daha şampiyonluk şansını yitirdi.

SURVİVOR YARI FİNALDE KİM ELENDİ?

Survivor 2020 yarı finalinde Cemal Can, Yasin ve Barış finale kalabilmek için oylama sonuçlarını bekledi. Uzun süren Survivor 2020 macerasında bir isim daha elenerek hayallerine veda etti. SMS oylamasının ardından Survivor'dan elendi. Bu isim SMS'te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020'de 3'üncü olmayı başardı.

SURVİVOR’DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2020'nin bu akşamki yarı final bölümü nefesleri kesti. İstanbul'da canlı yayınlanan Survivor yarı finalinde Yasin en az oyu alarak Survivor'a veda eden son isim oldu.

Yasin'in elenmesinin ardından finale kalan iki isim Cemal Can ve Barış oldu. Survivor 2020'nin büyük finali 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'dan canlı yayın ile ekranlara gelecek ve şampiyon belli olacak.

GALATAPORT NEREDE, HANGİ SEMTTE?

Galataport İstanbul, Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde yer alıyor. Galataport, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler yer alacak.