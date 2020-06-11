Survivor’da haftalık yeni takımlar belli oldu! Acun Ilıcalı, Yasin hakkındaki kararı açıkladı!

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın bu akşmaki yeni bölümünde son haftalık takımların belirleneceği kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununda Yasin ile Ardahan arasında yaşanan kavganın ardından Acun Ilıcalı, su şişesini takım arkadaşlarına doğru fırlatan Yasin Obuz hakkındaki kararı açıkladı. Çeyrek final öncesindeki son haftalık takımlarda yer alan isimler belli oldu. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Haftanın her günü ekranlara gelen Survivor 2020’de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımların haftalık olarak yarışacağı yeni takımlar bu akşamki konseyde belirlendi. Geceye damgasını vuran olay ise Yasin Obuz ile Ardahan arasında kaptanlık oyununda yaşanan kavga oldu. Özellikle Yasin’in oyunu kaybetmesi sonrası takım arkadaşlarına doğru su şişesini fırlatması ve şişenin Ardahan’ın kafasına gelmesi kavgayı alevlendirdi. Acun Ilıcalı, yeni takımların belirleneceği konseyde ise Yasin hakkındaki kararını açıkladı ve üç ödülden yararlanmama cezası verdi. İşte Survivor 2020’nin haftalık yeni takımları ve konseyde yaşananlar…

SURVİVOR’DA HAFTALIK YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, haftalık takımların belirlenmesi için kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları çeyrek final öncesindeki son haftalık takımları belirleyecek isim olabilmek için yarıştı. Ardahan ile Yasin arasında yaşanan gerginliğin ön plana çıktığı kaptanlık oyununu Cemal Can ile Ardahan kazanarak kaptan oldu. Cemal Can ile Ardahan yeni takımları belirledi. Survivor 2020’de yeni takımlar şu şekilde;

Mavi Takım

1) Ardahan (Kaptan)

2) Elif

3) Sercan

4) Yasin

5) Evrim

Kırmızı Takım

1) Cemal Can (Kaptan)

2) Berkan

3) Nisa

4) Barış

ACUN ILICALI, YASİN HAKKINDAKİ KARARI AÇIKLADI

Bu akşam oynanan kaptanlık oyununda Ardahan ile Yasin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Kırmızı ve mavi takımların son kez belirleneceği Survivor konseyinde Acun Ilıcalı, gerginliği başlatan Yasin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Survivor Yasin ile ilgili kararı açıkladı.

Yasin’i birçok kez uyardıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Yasin’in bir ders almadığını dile getirdi. Her seferinde Yasin’in bu hareketleri sürdürdüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, hem kendi hem de karşı takımı bitirdiğini belirtti. ‘Son 1 haftanı değerlendirsem’ diyen Acun Ilıcalı, ‘Survivor’daki 10 olayın 8’inde sen varsın’ dedi.

Acun Ilıcalı, kaptanlık oyunundaki gerilim nedeniyle Yasin’in kazanılan 3 ödülden yararlanamayacağını ifade etti.